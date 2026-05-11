Как подогнать под себя слишком светлый или темный тональный: есть несколько трюков

Большинству женщин знакома ситуация, когда любимый тональный крем перестает подходить из-за сезонного загара или изменения состояния кожи. Однако не спешите покупать новый флакон, ведь профессиональные визажисты имеют несколько проверенных методов "реанимации" продукта.

Видео дня

Используя косметику, которая уже есть в вашей косметичке, можно легко создать индивидуальный оттенок. Главный секрет заключается в правильном смешивании текстур и соблюдении цветовых подтонов. Такой подход позволяет сэкономить средства и всегда выглядеть безупречно независимо от времени года, отмечают эксперты.

Как осветлить слишком темную основу

Если приобретенный крем оказался слишком темным или кожа потеряла летний загар, на помощь придет консилер. Бьюти-эксперт Прунела советует добавить небольшое количество самого светлого консилера непосредственно в порцию тонального средства перед нанесением. Это поможет смягчить цвет и придать лицу свежесть. Важно следить, чтобы оба продукта имели одинаковый подтон – теплый, холодный или нейтральный. Если пренебречь этим правилом, финальный цвет может выглядеть серым или неестественно розовым.

Что делать, если тон слишком светлый

Когда основа выглядит на лице слишком бледной, ее можно "углубить" двумя способами. Первый вариант — смешать ее с более темным консилером, постепенно достигая нужной насыщенности. Второй действенный метод предполагает добавление жидкого бронзера, что особенно актуально во время переходного сезона. Такое смешивание позволяет плавно регулировать интенсивность покрытия, адаптируя его под актуальное состояние вашего загара.

Метод смешивания средств давно стал стандартом для профессиональных визажистов, работающих на съемках и красных дорожках. Это позволяет не зависеть от ограниченной палитры одного бренда, а создавать персонализированный продукт, идеально сливающийся с кожей. Кроме эстетического результата, этот лайфхак помогает рационально использовать косметические запасы.

Вместо того чтобы выбрасывать неподходящее по цвету средство, вы даете ему вторую жизнь, просто корректируя интенсивность пигмента.

OBOZ.UA писал ранее советы по нанесению тонального крема.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.