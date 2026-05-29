Как подобрать идеальный цвет волос после 40: какие оттенки омолаживают

Изменение цвета волос способно полностью обновить наш вид, особенно, когда в нем только что появилась седина, которая может добавлять лишнего возраста. И для такой метаморфозы совсем не обязательно решаться на кардинальные изменения.

Осветление волос всего на 2-3 тона или добавление светлых прядей не только освежит лицо и придаст ему сияния, но и визуально сбросит несколько лет. О том, как правильно подобрать цвет с омолаживающим эффектом и как правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы как можно дольше сохранить их красоту, рассказало издание Interia Kobieta.

Как подобрать идеальный цвет волос?

Когда мы ищем способ выглядеть и чувствовать себя моложе, первое, что приходит на ум – это разнообразные процедуры в косметологических кабинетах. Часто дорогие и болезненные. Между тем, чтобы лицо приобрело свежий вид, порой достаточно просто посетить парикмахера. Мы часто забываем о колоссальной силе цвета. Неудачно подобранный оттенок блузки или помады может как мгновенно подчеркнуть свежесть кожи, так и наоборот – сделать лицо уставшим и старше на вид.

То же касается и волос. Правильный тон визуально отнимет несколько лет, а некомплиментарный выделит все недостатки кожи, вроде морщин или пигментных пятен. Поэтому, прежде чем бежать на окрашивание с фотографией красивого оттенка из интернета, стоит проверить, подойдет ли он именно вам. Не каждый цвет, который теоретически считается омолаживающим, будет гармонировать с вашим тоном кожи и цветом глаз. В худшем случае можно получить обратный эффект и визуально добавить себе возраста.

Поэтому, по мнению экспертов, действительно омолаживающими считаются те цвета волос, которые:

подходят к вашему цветотипу (тону кожи и цвету глаз);

максимально приближены к вашему естественному оттенку;

гармонируют с вашим общим стилем;

делают кожу на вид здоровой и сияющей;

отвлекают внимание от недостатков лица;

надежно маскируют седину.

Лучшие оттенки волос для тех, кому за сорок

Для многих женщин сорокалетний рубеж является особым этапом. Не только из-за начала нового жизненного цикла, но и потому, что именно в этом возрасте признаки течения времени на лице становятся более заметными. В этот момент особенно важно правильно подобрать цвет волос, который сможет смягчить видимость морщин, скрыть седину и подсветить лицо.

Первый вариант, который обычно приходит на ум для визуального омоложения – это, бесспорно, блонд. И это вполне оправдано, ведь он прекрасно освежает и подходит большинству женщин славянского типа внешности. Палитра блонда очень богата, поэтому к какому именно оттенку присмотреться?

Для обладательниц холодного цветотипа лучше всего подойдут такие оттенки.

Пепельный блонд – один из признанных лидеров в омоложении. Он идеально подходит женщинам с кожей холодного подтона, которым особенно подходят серые и пастельные цвета. Также он безупречно маскирует седину.

– один из признанных лидеров в омоложении. Он идеально подходит женщинам с кожей холодного подтона, которым особенно подходят серые и пастельные цвета. Также он безупречно маскирует седину. Шампань – деликатная смесь тонких розовых, золотистых и бежевых нюансов, которая визуально добавляет волосам объема, а самой прическе – легкости.

К омолаживающим теплым оттенкам блонда относятся несколько иные краски.

Медовый блонд – прекрасно подходит женщинам с теплой кожей и естественно светлыми или русыми волосами.

– прекрасно подходит женщинам с теплой кожей и естественно светлыми или русыми волосами. Клубничный блонд – хороший выбор для тех, у кого от природы светлые или рыжие волосы. Он хорошо подсвечивает лицо и возвращает румянец тусклой коже.

– хороший выбор для тех, у кого от природы светлые или рыжие волосы. Он хорошо подсвечивает лицо и возвращает румянец тусклой коже. Теплый бежевый блонд – освежит любое лицо с естественно теплым подтоном кожи и глаз.

Конечно, светлые цвета – это не единственное спасение. Правильно подобранные каштановые оттенки тоже успешно стирают годы с лица. Для натуральных брюнеток или шатенок с теплым типом внешности идеальными станут такие цвета, как шоколадный или теплый карамельный каштан. Они прекрасно оживляют лицо и делают карие или зеленые глаза более выразительными.

Зато темноволосым женщинам с холодным подтоном невероятно подойдут холодные каштановые оттенки с добавлением пепельных или фиолетовых нюансов. Они изящно подчеркивают как светлую розово-бежевую кожу и ясные глаза, так и красоту смуглых брюнеток с темными глазами. Холодный каштан выглядит очень естественно, деликатно и одновременно чрезвычайно элегантно.

Кроме классического блонда и темных цветов, в последнее время огромную популярность завоевало окрашивание бронд (bronde). Это цвет, который сочетает темные (коричневые) корни и плавный переход в блонд по всей длине.

Это прекрасное решение для сорокалетних женщин с естественно темными волосами, для которых полное осветление означало бы постоянную и изнурительную борьбу с отросшими корнями. В технике бронд темная прикорневая зона позволяет увеличить интервалы между визитами к колористу, тогда как светлые пряди по длине смягчают черты лица и омолаживают. Дополнительный бонус бронда – возможность играть с нюансами осветленной части: с помощью тоников или оттеночных масок ей можно легко придавать то более теплое, то более холодное настроение. И даже делать их яркими и цветными.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Окрашивание – это отличный инструмент для изменения имиджа. Однако, даже если процедура выполнялась профессиональными материалами, это все равно стресс для структуры волос. Краска повреждает кутикулу, из-за чего пряди могут становиться жесткими, сухими и матовыми, а поднятые чешуйки затрудняют удержание влаги внутри волоса.

Чтобы сохранить здоровье волос и цвет, придерживайтесь таких правил:

выбирайте линейки косметики именно для окрашенных волос – специальные шампуни и кондиционеры помогают удерживать пигмент внутри структуры и защищают цвет от вымывания;

– специальные шампуни и кондиционеры помогают удерживать пигмент внутри структуры и защищают цвет от вымывания; избегайте горячей воды – мойте голову теплой или прохладной водой, чтобы чешуйки волос не раскрывались лишний раз;

– мойте голову теплой или прохладной водой, чтобы чешуйки волос не раскрывались лишний раз; делайте увлажняющие маски – регулярное глубокое увлажнение поддержит эластичность прядей и убережет их от пересушивания;

– регулярное глубокое увлажнение поддержит эластичность прядей и убережет их от пересушивания; защищайте волосы от солнца – солнечные лучи разрушают пигмент и сушат волосы, поэтому пользуйтесь спреями с УФ-фильтрами или носите головные уборы;

– солнечные лучи разрушают пигмент и сушат волосы, поэтому пользуйтесь спреями с УФ-фильтрами или носите головные уборы; ограничивайте использование горячих инструментов – старайтесь меньше пользоваться утюжками и феном на максимальных температурах, ведь перегрев ослабляет волосы и ускоряет потерю цвета;

– старайтесь меньше пользоваться утюжками и феном на максимальных температурах, ведь перегрев ослабляет волосы и ускоряет потерю цвета; берегите волосы в бассейне – когда ходите плавать, всегда надевайте шапочку для плавания, ведь хлорированная вода сильно пересушивает пряди и может даже коварно изменить оттенок вашего окрашивания.

