Подтягивают лицо: 9 причесок для женщин 50+

Елена Былим
С возрастом структура и густота волос естественно меняются, поэтому правильно подобранная прическа становится особенно важной. Удачный срез, мягкие слои и правильная форма могут не только добавить волосам объема, но и визуально омолодить черты лица.

Современные стрижки для женщин 50+ все чаще сочетают легкость укладки, естественность и эффект лифтинга. Благодаря многослойности и текстуре волосы выглядят более подвижными, живыми и ухоженными. Стилисты назвали девять причесок, которые помогают освежить внешность и создать мягкий омолаживающий эффект.

Бикси

Стрижка bixie стала одним из самых модных вариантов для женщин, которые хотят совместить короткую длину и объем. Она имеет более короткий срез сзади, но оставляет достаточно длины сверху для создания текстуры. Такая прическа добавляет волосам легкости и визуальной густоты, а также прекрасно открывает лицо. Особенно эффектно бикси смотрится на тонких волосах.

Удлиненный боб

Удлиненный боб до уровня ключиц считается универсальной прической, которая подходит почти всем типам лица. Легкие слои не дают волосам выглядеть тяжелыми, а подвижные пряди создают эффект мягкости. Такая длина позволяет сохранить женственность и одновременно добавляет прическе свежести и современности.

Многослойная стрижка

Для вьющихся волос многослойная стрижка является одним из лучших решений. Слои убирают лишний вес, благодаря чему локоны лучше формируются и не выглядят плоскими. Такая прическа возвращает волосам упругость, объем и естественное движение, что особенно важно для зрелых волос.

Средняя длина

Эта стрижка отличается легкими "перистыми" кончиками, которые создают воздушный и мягкий эффект. Волосы выглядят более подвижными и не теряют форму даже без сложной укладки. Такая прическа помогает смягчить черты лица и сделать образ более молодым.

Многослойный боб

Многослойный боб уже давно остается классикой среди омолаживающих стрижек. Благодаря мягким слоям волосы не прилегают к лицу слишком плотно, а получают естественный объем и легкое движение. Особенно хорошо такая форма работает для тонких волос, добавляя им густоты.

Длинные слои с челкой-шторкой

Длинные волосы также могут выглядеть свежо и современно после 50 лет, если правильно оформить их слоями. Челка-шторка мягко обрамляет лицо, создавая эффект легкого лифтинга, а длинные слои не позволяют волосам "утяжелять" черты лица. Прическа выглядит романтично и очень естественно.

Удлиненная пикси

Удлиненная пикси сочетает короткие бока и длинные пряди сверху. Благодаря этому прическа выглядит легкой, объемной и очень стильной. Текстурированные верхние пряди позволяют экспериментировать с укладкой и добавляют волосам движения. Такой вариант прекрасно освежает лицо и подчеркивает скулы.

Шег средней длины

Шэг до плеч остается одним из главных трендов последних лет. Его главная особенность – большое количество легких слоев, которые создают эффект естественного объема. Прическа добавляет волосам текстуры, делает образ более непринужденным и помогает визуально "приподнять" верхнюю часть лица.

Текстурированная пикси

Короткая текстурированная пикси отлично подходит женщинам, которые хотят максимально облегчить ежедневную укладку. Рваные слои на макушке создают объем, а короткие бока делают прическу современной и аккуратной. Такой вариант помогает сделать черты лица более выразительными и визуально омолаживает внешность.

Стилисты отмечают, что главный секрет омолаживающего эффекта – в легкости, текстуре и правильном движении волос.

Слишком тяжелые или прямые срезы могут визуально "утяжелять" черты лица, тогда как слои и мягкие линии создают эффект свежести и естественного объема. Именно поэтому современные прически для женщин 50+ все чаще ориентируются на легкость, естественность и комфорт в ежедневном уходе.

