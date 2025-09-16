Как одеваться в стиле преппи: универсальные вещи на осень

Этой осенью мода делает шаг назад во времени, возвращая стиль, ставший символом американских элит еще в 1950-х годах. Стиль преппи сегодня приобретает новое значение: он сочетает традиционную классику с уличными трендами и элементами TikTok-культуры.

Изысканный, сдержанный, но в то же время игривый — именно так его видят современные модные дома, среди которых Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Miu Miu. Преппи перестал быть признаком привилегированных студентов Лиги плюща и стал универсальным стилем для всех.

В 2025 году он возвращается как ответ на перенасыщенность яркими трендами, даря моду, которая остается стильной независимо от сезона.

Стиль преппи

Преппи зародился в среде американских студентов престижных университетов Гарварда, Йеля и Принстона. Его основой были поло, свитера с V-образным вырезом, рубашки на пуговицах и лоферы. Сам термин происходит от "подготовительных школ", где молодежь изучала не только науки, но и этикет и стиль. В 1980-х стиль стал массовым благодаря сатирической книге "Официальный справочник преппи", а затем вышел в глобальную моду.

Современные бренды возвращают преппи в новом свете. Ralph Lauren подчеркивает его классику, Tommy Hilfiger добавляет американской свободы, а Miu Miu делает акцент на мятежных деталях: мини-юбках, жакетах и девичьей игривости. Осенью 2025 года этот стиль становится символом сочетания изысканности и свободомыслия.

Основные элементы гардероба преппи:

Футболка-поло – символ непринужденной роскоши.

Свитер с V-образным вырезом или жилет – многофункциональная классика.

Лоферы и оксфорды – обувь, подчеркивающая интеллектуальный шарм.

Мини-юбка со складками – вдохновение школьной формой с мятежной нотой.

Туфли Мэри Джейн и балерины – ретро с современным акцентом.

Оксфордская рубашка – вечная основа преппи-образа.

Блейзер с золотыми пуговицами – отсылка к школьной форме.

Рубашка в полоску или регбийка – элемент для многослойных луков.

Сумка-портфель – структурированный аксессуар в деловом стиле.

Аксессуары – ленты, жемчужины и гольфы как финальные штрихи.

Преппи уже не ограничивается кампусами элитных университетов. Он интегрировался в уличную моду и даже в TikTok-культуру, сочетая элементы классики и бунта. Это стиль, позволяющий быть элитарным и одновременно свободным, играть с формами, но оставаться в рамках сдержанной элегантности.

