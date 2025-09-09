Какие куртки вышли из моды: что выбрать взамен осенью

Пока теплая погода еще держится, но уже скоро нам придется доставать из шкафов теплые куртки. И хотя в теплой верхней одежде трудно выглядеть ультрамодно, когда главным приоритетом является тепло, все же и здесь есть свои тренды.

Видео дня

Какие куртки осенью 2025 года выходят из моды, а какие приходят им на смену, разбиралось издание Who What Wear. И вот что оно советует выбирать на основе рекомендаций модных инфлюенсеров и дизайнеров, которые работают с верхней одеждой.

Нет: мотоциклетные куртки

Да: Кожаные бомберы с высоким воротником

Когда речь заходит о кожаных куртках на осень, стильных моделей, которые могут стать объектом желания, хватает. Но на вершине этого списка — кожаная куртка-бомбер с высоким воротником. Она одновременно формирует элегантный силуэт, но при этом оставляет пространство для дерзости. Ее можно носить как с классическими брюками, так и сочетать с чем-то простым, как джинсы, лоферы и белая футболка.

Нет: Куртки с вышивкой

Да: Куртки с бахромой

Куртки с бахромой быстро набирают популярность среди тех, кто хочет выглядеть круто и модно с минимальными усилиями. Магазины предлагают все: от кожаных моделей прямого кроя до замшевых вариантов оверсайз. Стилизовать их можно как в изысканные образы с шелковыми платьями, так и в уличный стиль с прямыми джинсами и ковбойскими сапогами.

Нет: Укороченные джинсовые куртки

Да: Рабочие куртки

На смену верхней одежде, которая не очень греет и больше производит впечатление, чем выполняет функцию, приходит максимально практичный вариант. Рабочие куртки часто изготавливаются из технических тканей и имеют силуэт анорака или куртки на молнии. Самый трендовый способ стилизации – это сочетать их не с очевидными повседневными вещами, а с шелковыми брюками, классическими брюками и макси-юбками.

Нет: Пальто-накидка

Да: Пончо

Мягкая неструктурированная форма пончо позволяет чувствовать себя в нем одновременно и уютно, и очень тепло. А правильно задрапированное оно выглядит исключительно элегантно. Пончо легко надевать, легко снимать и легко адаптировать под свою фигуру. К тому же они бывают разных стилей – от элегантной роскоши до аутентичной этники.

Нет: Меховые куртки

Да: Куртки из искусственного меха

Несмотря на то, что в модных кругах заговорили о возвращении натурального меха, на самом деле это не так. На подиумах мы видим все более совершенное искусственное воспроизведение меховых вещей. Современные куртки из искусственного меха обеспечивают весь уютный гламур без чувства вины за убитых животных. Они такие же теплые, роскошные и часто более доступные, чем натуральный мех.

Нет: Короткие двубортные куртки

Да: Длинные клетчатые куртки

Клетчатые куртки на осень не являются чем-то действительно новаторским, но в этом сезоне они перешли от бунтарских к утонченным. Ищите вещи с более классическим принтом, выполненным в более классической цветовой палитре. И самое главное, ткань, из которой пошит жакет, тоже должна быть изысканной. Вместо мягких трикотажных материалов, выбор тканей для клетчатой верхней одежды теперь варьируется от хлопка до более практичным смесей. Что касается силуэтов, то здесь лидируют тренчи и пальто-кардиганы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие старые тренды вновь вернутся в моду этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.