Как носить тренч осенью: 5 стильных вариантов

Пожалуй, ни одну другую верхнюю одежду осенью мы не достаем из шкафа с такой радостью, как тренч. Этот предмет абсолютно универсален и прекрасно сочетается как с обычными джинсами, так и с изысканным платьем. А осенью 2026 года он еще и снова возвращается в тренды.

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Но такая популярность тренча играет с ним злую шутку – образы с ним становятся все более однотипными. Постоянно носить его только с джинсами, свитером и ботинками со временем становится немного скучно. Но чтобы освежить этот классический элемент гардероба и сделать его интереснее, вовсе не обязательно полностью менять весь стиль. Благодаря нескольким мелким деталям ваш тренч легко превратится в настоящий центр внимания. Издание Myself рассказало о 5 стильных вариантах, которые помогут существенно освежить образ.

Сочетайте разные стили

Это, пожалуй, самый главный секрет: не старайтесь всегда создавать с тренчем исключительно классический образ. Его красота раскрывается именно в контрасте с непринужденной или спортивной одеждой. Попробуйте надеть его с кожаными брюками, свитшотом и кроссовками. Тонкая игра на стыке стилей избавит ваш образ от предсказуемости.

Не бойтесь экспериментировать с цветом

Бежевый был и остается непревзойденной классикой. Однако это вовсе не означает, что тренч должен быть только таким. Осенью невероятно смотрятся более насыщенные оттенки – шоколадный, оливковый или темно-синий, которые сразу придают плащу современную нотку. А если хочется остаться ближе к классической палитре, но при этом стремитесь к разнообразию, отличной альтернативой станет цвет "кемел".

Сделайте акцент на аксессуарах

Тренч служит идеальным фоном для ярких и выразительных деталей. Вместо того чтобы каждый раз выбирать обычные черные или коричневые сумки и ботинки, добавьте осенью немного красок: наденьте яркие лоферы, туфли Мэри Джейн или возьмите выразительную сумочку яркого акцентного цвета. Сам тренч останется сдержанной основой, пока аксессуары будут привлекать взгляды и делать образ более интересным.

Попробуйте более смелый низ

Джинсы в сочетании с тренчем – это беспроигрышная комбинация, но далеко не единственная. Поскольку сам плащ очень сдержанный, под него можно смело надевать что-то экспериментальное. Например, кожаные брюки сразу придадут образу дерзости. Также очень стильно будут смотреться брюки с анималистическим принтом. Тренч уравновесит яркий низ и не позволит образу выглядеть перегруженным.

Носите тренч расстегнутым

Иногда самая простая идея оказывается самой эффектной: вместо того чтобы застегивать плащ на все пуговицы, просто накиньте его на плечи. Это придает непринужденность, а весь ваш образ воспринимается гораздо лучше. Лучшим воплощением этого приёма являются многослойные наряды – ведь футболка, свитер или блуза не скрываются под тканью. К тому же так лучше видны красивые брюки или акцентная обувь.

Бонус: как носить тренч женщинам невысокого роста

Невысокие девушки также могут смело носить длинные тренчи. Главное – правильно подобрать детали комплекта. Несколько простых хитростей помогут сделать так, чтобы ваши пропорции не "потерялись" за объемом ткани:

Обращайте внимание на длину. Оптимальный выбор – плащ, заканчивающийся примерно на уровне колен. Если же вы ярая поклонница длинных моделей, выбирайте прямой крой без чрезмерного оверсайза, чтобы плащ не выглядел слишком массивным.

Оптимальный выбор – плащ, заканчивающийся примерно на уровне колен. Если же вы ярая поклонница длинных моделей, выбирайте прямой крой без чрезмерного оверсайза, чтобы плащ не выглядел слишком массивным. Подчеркивайте талию. Завязанный пояс на длинных моделях помогает создать четкий силуэт. Завязывайте его именно на уровне талии, чтобы сохранить пропорции фигуры.

Завязанный пояс на длинных моделях помогает создать четкий силуэт. Завязывайте его именно на уровне талии, чтобы сохранить пропорции фигуры. Соблюдайте монохромную гамму. Образы в монохромной концепции или с вещами близких оттенков создают непрерывную вертикальную линию, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет роста.

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