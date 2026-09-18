Как носить тренч осенью: 5 стильных вариантов
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Пожалуй, ни одну другую верхнюю одежду осенью мы не достаем из шкафа с такой радостью, как тренч. Этот предмет абсолютно универсален и прекрасно сочетается как с обычными джинсами, так и с изысканным платьем. А осенью 2026 года он еще и снова возвращается в тренды.
Но такая популярность тренча играет с ним злую шутку – образы с ним становятся все более однотипными. Постоянно носить его только с джинсами, свитером и ботинками со временем становится немного скучно. Но чтобы освежить этот классический элемент гардероба и сделать его интереснее, вовсе не обязательно полностью менять весь стиль. Благодаря нескольким мелким деталям ваш тренч легко превратится в настоящий центр внимания. Издание Myself рассказало о 5 стильных вариантах, которые помогут существенно освежить образ.
Сочетайте разные стили
Это, пожалуй, самый главный секрет: не старайтесь всегда создавать с тренчем исключительно классический образ. Его красота раскрывается именно в контрасте с непринужденной или спортивной одеждой. Попробуйте надеть его с кожаными брюками, свитшотом и кроссовками. Тонкая игра на стыке стилей избавит ваш образ от предсказуемости.
Не бойтесь экспериментировать с цветом
Бежевый был и остается непревзойденной классикой. Однако это вовсе не означает, что тренч должен быть только таким. Осенью невероятно смотрятся более насыщенные оттенки – шоколадный, оливковый или темно-синий, которые сразу придают плащу современную нотку. А если хочется остаться ближе к классической палитре, но при этом стремитесь к разнообразию, отличной альтернативой станет цвет "кемел".
Сделайте акцент на аксессуарах
Тренч служит идеальным фоном для ярких и выразительных деталей. Вместо того чтобы каждый раз выбирать обычные черные или коричневые сумки и ботинки, добавьте осенью немного красок: наденьте яркие лоферы, туфли Мэри Джейн или возьмите выразительную сумочку яркого акцентного цвета. Сам тренч останется сдержанной основой, пока аксессуары будут привлекать взгляды и делать образ более интересным.
Попробуйте более смелый низ
Джинсы в сочетании с тренчем – это беспроигрышная комбинация, но далеко не единственная. Поскольку сам плащ очень сдержанный, под него можно смело надевать что-то экспериментальное. Например, кожаные брюки сразу придадут образу дерзости. Также очень стильно будут смотреться брюки с анималистическим принтом. Тренч уравновесит яркий низ и не позволит образу выглядеть перегруженным.
Носите тренч расстегнутым
Иногда самая простая идея оказывается самой эффектной: вместо того чтобы застегивать плащ на все пуговицы, просто накиньте его на плечи. Это придает непринужденность, а весь ваш образ воспринимается гораздо лучше. Лучшим воплощением этого приёма являются многослойные наряды – ведь футболка, свитер или блуза не скрываются под тканью. К тому же так лучше видны красивые брюки или акцентная обувь.
Бонус: как носить тренч женщинам невысокого роста
Невысокие девушки также могут смело носить длинные тренчи. Главное – правильно подобрать детали комплекта. Несколько простых хитростей помогут сделать так, чтобы ваши пропорции не "потерялись" за объемом ткани:
- Обращайте внимание на длину. Оптимальный выбор – плащ, заканчивающийся примерно на уровне колен. Если же вы ярая поклонница длинных моделей, выбирайте прямой крой без чрезмерного оверсайза, чтобы плащ не выглядел слишком массивным.
- Подчеркивайте талию. Завязанный пояс на длинных моделях помогает создать четкий силуэт. Завязывайте его именно на уровне талии, чтобы сохранить пропорции фигуры.
- Соблюдайте монохромную гамму. Образы в монохромной концепции или с вещами близких оттенков создают непрерывную вертикальную линию, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет роста.
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