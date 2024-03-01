Как нарисовать ровные стрелки: лайфхак, который пригодится каждой

Правильно подобранные стрелки на веках станут украшением любого образа, но многие любители мейкапа отказываются от них, опасаясь, что нанесут линию неровно. На помощь здесь придет популярный лайфхак из TikTok, который опробовали тысячи женщин.

Для того чтобы справиться с нанесением стрелок, вам понадобится пластырь или скотч. Правильную технику выполнения продемонстрировала блогерка @kat_longoria.

Прежде всего, обратите внимание, нет ли у вас чувствительности к клею, который наносят на пластырь. В таком случае выбирайте гипоаллергенный вариант.

Отрежьте кусок ленты нужной вам длины и наклейте ее так, чтобы она от носа поднималась к уголкам глаз, образуя букву V. Это создаст гармоничную нижнюю линию стрелки. Далее два коротких кусочка пластыря приклейте выше на веки, чтобы сформировать верхний край линии.

Теперь переходите к собственно рисованию стрелок. Для этого наберите на пальцы как можно больше темных теней. Это могут быть черные тени для вечернего макияжа или темно-серые, графитовые или коричневые для дневного. Потрите пальцами зону на веках между двумя кусочками пластыря, чтобы нанести как можно больше теней на кожу.

Все, что останется, это аккуратно снять с лица ленту и стереть пятна теней, которые могут остаться на носу или переносице. Идеальные стрелки готовы.

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