Как мгновенно увеличить глаза: трюк с подводкой

Иногда достаточно одного неправильного штриха, чтобы испортить весь макияж. Темный карандаш на слизистой линии часто "сужает" глаза, даже если вы только что накрасили их тушью. Но отказываться от него или от подводки вовсе не нужно.

В сети набирает популярность простой прием, который позволяет мгновенно "открыть" взгляд без накладных ресниц и сложного макияжа. Его уже назвали eyeliner sandwich – и он действительно работает.

Что такое "eyeliner sandwich"

Название звучит забавно, но очень точно описывает суть метода. Нужно условно разделить слизистую линию нижнего века на три части.

Схема проста:

Темная подводка (или карандаш) – во внешнем уголке глаза и во внутреннем уголке.

Белая (или молочная) – ровно посередине, под зрачком, когда вы смотрите прямо.

Получаем формулу: темный – светлый – темный.

Важно, чтобы светлый оттенок располагался именно в центре – там, где падает больше всего света. Темные линии лишь обрамляют его с обеих сторон.

Почему этот прием визуально увеличивает глаза

Эффект базируется на оптической иллюзии. Темный цвет в уголках добавляет глубины и четкости контуру. Глаз кажется более структурированным и немного вытянутым. Светлый в центре, наоборот, отражает свет и создает ощущение "открытости".

Наш мозг воспринимает это так: светлая середина кажется больше, а темные края добавляют контраста. В результате взгляд кажется более круглым, свежим и заметно больше.

Обычно темный карандаш на слизистой уменьшает глаза. Но здесь он используется стратегически – только по краям, тогда как центр отвечает за эффект расширения.

Этот лайфхак подойдет обладательницам небольших глаз, тем, у кого взгляд выглядит уставшим, тем, кто не любит накладные ресницы, а также при минимальном макияже

Трюк работает даже без сложных теней. Достаточно добавить немного туши – и образ готов. Особенно эффектно работает в дневном макияже, без перегрузки косметикой.

Советы для идеального результата

Выбирайте не ярко-белый, а молочный или айвори – так эффект будет более естественным. Темный оттенок может быть не только черным, но и темно-коричневым или графитовым. Если глаза очень чувствительные, используйте мягкий карандаш, который легко растушевывается.

