Как наносить румяна в технике 'вишневый цвет': это станет вашим любимым способом

Сезон цветения вишни вдохновляет не только природной красотой, но и современными трендами в макияже. Техника "вишневый цвет" для нанесения румян создает нежный, многослойный образ, который подчеркивает естественную свежесть лица.

Этот тренд сочетает мягкость и романтичность, придавая щекам сияющий вид. Он идеально подходит для тех, кто стремится к деликатному, но выразительному макияжу. Эксперты раскрыли секреты этого очаровательного стиля и объяснили, как создавать его самостоятельно.

Что такое техника вишневых румян

Техника "вишневый цвет" – это многослойный омбре-эффект, вдохновленный нежными оттенками лепестков вишни. По словам Дриты Палевич, главного визажиста Kevyn Aucoin Beauty, ключ к этому образу – использование двух оттенков розовых румян: более светлого и чуть более яркого. Это позволяет создать мягкий переход, напоминающий естественный цвет цветов. В отличие от скульптурных или ярких стилей, этот тренд выглядит изящно и естественно, добавляя лицу молодежного сияния.

Визажист знаменитостей Кристиан Брисено отмечает, что техника вишневых румян идеально сочетается с другими мягкими трендами, такими как рассеянная подводка или облачный макияж кожи. "Этот стиль подчеркивает красоту кожи, а не только румянец", – добавляет он. Благодаря холодным оттенкам, например бледно-розовому или нежно-сиреневому, образ выглядит эфирным и романтичным. Это делает его доступным и легким для воспроизведения даже в повседневном макияже.

Особенность этого тренда – в его нюансированном подходе. Использование нескольких оттенков румян, которые обычно применяют профессиональные визажисты, делает этот стиль уникальным. "Это поощряет экспериментировать с цветами для создания глубины и четкости", – объясняет Палевич. Такой подход позволяет каждому достичь профессионального результата дома.

Как создать образ вишневых румян

Для создания идеального образа вишневых румян начните с подготовки основы макияжа, чтобы кожа выглядела безупречно. Выберите два оттенка румян – один светлее, другой темнее – в кремовой, жидкой или гелевой текстуре для более легкой растушевки. Брисено и Палевич рекомендуют холодные оттенки, такие как вишневый, розовый или сиреневый, избегая теплых коралловых или терракотовых тонов. Это обеспечит нежный и естественный вид.

Нанесите более светлый оттенок румян обильно на самые высокие точки щек и растушуйте его в направлении висков, как советует Палевич. Затем добавьте более темный оттенок на "яблочки" щек, где нужен акцент цвета. Для дополнительного эффекта Брисено предлагает нанести немного румян на переносицу, создавая впечатление легкого солнечного поцелуя.

Ключ к успеху – тщательная растушевка, чтобы избежать резких линий и обеспечить плавный переход между оттенками. Результатом будет нежный, объемный вид, напоминающий цветущую сакуру. Эта техника не только легка в исполнении, но и универсальна, ведь подходит для любого тона кожи и стиля макияжа.

