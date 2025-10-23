Бархатный маникюр: осенние идеи для женщин с изысканным вкусом

Короткие ногти официально стали главным трендом осени 2025 года. От показов мод до красных дорожек – минималистичная длина нынче символизирует элегантность и сдержанный шик. Однако короткая форма не означает простоту: именно она стала идеальной базой для нового нейл-тренда сезона – бархатного маникюра.

Этот вид покрытия имитирует переливающийся блеск дорогой ткани, благодаря чему создает эффект мягкого светоотражения на поверхности ногтей, пишет Vogue. По внешнему виду бархатные ногти напоминают "кошачий глаз", но между ними есть ключевая разница.

Если в "кошачьем глазу" свет переливается в виде четкой диагональной линии, то бархатный маникюр отличается равномерным мерцающим сиянием по всей поверхности ногтя, которое меняется в зависимости от угла освещения.

Как сделать бархатный маникюр своими руками

Чтобы создать бархатный эффект дома, понадобятся лак с магнитными частицами, базовое полуперманентное покрытие, глянцевый топ и специальный магнит.

Сначала стоит подготовить ногти – подпилить, отполировать ногтевую пластину и нанести базу. Далее идет слой магнитного лака, над которым удерживают магнит, чтобы сформировать рисунок – от полосок до волн или даже сердечек. После этого покрытие фиксируют под УФ-лампой и завершают топом для глянцевого блеска.

Для насыщенного, глубокого эффекта нейл-мастера советуют оттенки красного, изумрудного или сапфирового цветов.

Любительницам деликатной эстетики подойдут серо-бежевые или пудрово-розовые тона, которые добавляют нежности образу.

Интересным вариантом станет и бархатный французский маникюр, когда магнитный лак наносят только на кончики ногтей.

