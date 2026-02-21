Как мыть волосы, чтобы был объем: есть простой трюк

Многие даже не задумываются, что способ мытья волос может существенно влиять на их вид и состояние. Мы привыкли делать это так, как удобно – быстро, под душем, не меняя позы. Но трихологи отмечают: положение головы и техника очистки имеют значение.

От этого зависит не только чистота кожи головы, но и объем, блеск и здоровье прядей. Существует простой трюк, который поможет получить более пышную прическу без дополнительных средств, сообщает издание Kobieta Interia.

Имеет ли значение способ мытья волос

Привычка мыть голову под душем в вертикальном положении кажется самой удобной. Волосы спадают вниз, шампунь легко распределяется, а вода быстро смывает пену. Однако в такой позиции пряди плотно прилегают к коже головы, а корни остаются "приглаженными" еще до сушки. Из-за этого даже после фена объем быстро исчезает.

Трихологи отмечают: положение головы во время мытья влияет на то, как волосы будут вести себя после высыхания. Если изменить угол наклона, можно получить заметно другой результат без дополнительных процедур.

Простой трюк для прикорневого поднятия

Чтобы волосы выглядели пышнее, попробуйте мыть их, наклонив голову вниз. В такой позиции корни не прижимаются к коже, а наоборот – поднимаются. Во время сушки они уже имеют легкий естественный "каркас", что создает эффект густоты.

Кроме визуального объема, такой способ помогает тщательнее очистить прикорневую зону. Особенно это важно для длинных или густых волос, когда под душем сложно добраться до затылка и участков за ушами. В наклонном положении пальцы легче проникают между прядями, а кожа головы очищается равномернее.

Почему правильное очищение добавляет пышности

Объем начинается с состояния кожи головы. Если она очищена недостаточно, остатки себума и косметики утяжеляют корни. Волосы быстрее жирнеют и выглядят "плоскими". Когда же кожа хорошо промыта, корни дольше остаются легкими, а прическа – свежей.

Важно также помнить, что шампунь должен работать именно на коже головы, а не на длине. Именно корни нуждаются в очистке, тогда как длина очищается пеной, стекающей во время смывания.

После мытья стоит осторожно отжать волосы полотенцем, не растирая их. Во время сушки также можно наклонить голову вниз – это усилит прикорневой эффект.

