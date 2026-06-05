Как краситься после 70: есть несколько секретов

Создание макияжа в зрелом возрасте имеет свои уникальные особенности, которые требуют изменения привычных бьюти-привычек и косметических средств. Главная задача антивозрастного визажа заключается не в маскировке линий лица, а в деликатном подчеркивании естественной красоты и визуальном лифтинге.

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Современные тенденции призывают женщин отказаться от устаревших способов, которые лишь добавляют возраста и подчеркивают текстуру кожи. Благодаря простым профессиональным секретам можно легко достичь эффекта отдохнувшего и ухоженного вида без ощущения маски на лице. Обновленный подход к ежедневному уходу и макияжу позволит каждой женщине за 70 чувствовать себя уверенно и привлекательно, отмечает издание kobieta.interia.pl.

Идеальный тон без плотного матирования

Тяжелые, сильно перекрывающие и матирующие тональные основы все чаще уступают место легким аналогам. Поскольку зрелая кожа обычно остро нуждается в интенсивном увлажнении, эксперты советуют выбирать легкие тональные средства, сыворотки с тоном, BB-кремы или продукты с сатиновым финишем. Такие текстуры помогают лицу выглядеть свежим, сияющим и значительно моложе.

Кроме того, стоит существенно ограничить использование пудры. Для хорошего результата достаточно лишь слегка припудрить зону под глазами и крылья носа. Чрезмерно матовый эффект способен визуально добавлять лет, утяжелять образ и только сильнее выделять мелкие недостатки кожи.

Макияж глаз с эффектом лифтинга

Предпочтения в макияже глаз для старших дам направлены на использование деликатных техник визуального подтягивания кожи. Вместо графических и насыщенных черных стрелок лучше отдать предпочтение теням в коричневой палитре и сатиновым текстурам, которые следует растушевывать по направлению вверх. Этот простой способ придает взгляду особую свежесть и оптически открывает глаза.

При наличии проблемы нависших век отличным помощником станут щипцы для ресниц и нанесение туши преимущественно на внешний край венчика ресниц. В то же время визажисты настоятельно предостерегают от интенсивного подчеркивания нижнего века, поскольку это может сделать общие черты лица слишком строгими или острыми. Также в зрелом возрасте настоятельно рекомендуется избегать тяжелых и темных цветов на веках.

Омолаживающий румянец

Кремовые румяна снова возвращают себе бешеную популярность благодаря способности мгновенно освежать цвет лица и визуально уменьшать возраст на несколько лет. Современная техника предполагает нанесение продукта не на самые "яблочки" щек, а несколько выше – с плавной растушевкой в сторону висков. Такое направление линий позволяет деликатно приподнять черты лица.

Лучший выбор для достижения естественного эффекта:

Прохладные розовые оттенки;

Нежные персиковые тона;

Мягкие малиновые цвета.

При этом следует быть крайне осторожными с насыщенными бронзерами, ведь избыток темного пигмента может сделать лицо визуально уставшим и утяжеленным.

Оформление бровей без преувеличения

С годами волоски в зоне бровей обычно становятся значительно тоньше и светлее, из-за чего возникает естественное желание сделать их более выразительными. Однако слишком темные, графические или четко выведенные линии создают строгое и мрачное выражение лица.

Значительно выгоднее и гармоничнее выглядят мягко зачесанные, натуральные брови, деликатно подчеркнутые тенями или карандашом в прохладной цветовой гамме. Отличной долговременной альтернативой для визуального загущения без эффекта искусственности также станут такие салонные процедуры, как ламинирование или легкое окрашивание пудровой хной.

Правильный акцент на губах

Использование матовых помад является распространенной ошибкой, поскольку они мгновенно подчеркивают сухость губ и делают более заметными морщины вокруг рта. Вместо этого лидерами линеек становятся помады с сатиновым блеском, нежные оттеночные бальзамы или легкие глянцевые продукты с ухаживающими компонентами. Благодаря им губы визуально кажутся более объемными, сочными и свежими.

Оптимальным выбором для деликатного макияжа губ считаются светлые розовые цвета, сдержанный нюд, пастельный персик и приглушенная малина. А вот от очень темных или выраженно холодных тонов лучше полностью отказаться, чтобы оптически не добавлять себе лишних лет.

OBOZ.UA предлагает узнать об ошибках в макияже, которые старят женщин.

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