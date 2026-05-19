Какой макияж добавляет 10 лет: как исправить ошибки

Макияж способен не только подчеркнуть черты лица, но и кардинально изменить внешность. Однако некоторые популярные привычки могут неожиданно добавлять несколько лишних лет. Визажистка и бьюти-блогер Christen Dominique рассказала о самых распространенных ошибках в макияже, из-за которых лицо выглядит старше.

По ее словам, слишком плотные текстуры, неправильное нанесение консилера и избыток пудры могут сделать черты лица более уставшими и подчеркнуть недостатки кожи. Зато мягкие техники, увлажнение и легкие формулы помогают создать свежий и более молодой вид.

Плотный матовый тон подчеркивает текстуру кожи

Одной из главных ошибок визажистка называет использование тяжелого матового тонального крема на сухой коже. Такие средства часто забиваются в мелкие морщинки, подчеркивают текстуру и создают эффект "маски". Особенно заметно это при дневном освещении.

Вместо плотных матовых формул эксперт советует выбирать легкие тональные флюиды или кремы с увлажняющим эффектом. Такие продукты выравнивают тон кожи, но при этом оставляют ее живой, сияющей и естественной.

Избыток консилера делает взгляд тяжелее

Популярная техника нанесения светлого консилера большим треугольником под глазами, которая годами доминировала в beauty-уроках, сегодня считается устаревшей. По словам Dominique, большое количество продукта лишь подчеркивает сухость и морщины под глазами.

Визажистка рекомендует наносить консилер только во внутренний и внешний уголки глаз, используя нейтральный оттенок. Такой способ помогает освежить взгляд и создает эффект легкого лифтинга без перегрузки макияжа.

Яркий румянец может "утяжелять" черты лица

Еще одна ошибка – слишком яркий или плотный румянец на щеках. Неправильное расположение румян способно сделать черты более резкими и визуально добавить возраста.

Для более свежего эффекта эксперт советует использовать мягкие нейтральные оттенки и наносить их выше на скулы. Такая техника визуально "подтягивает" лицо и придает коже здоровое сияние.

Чрезмерное количество пудры подчеркивает морщины

Техника baking, популярная для фото- и видеосъемок, не всегда удачно смотрится в повседневной жизни. Большое количество пудры может пересушивать кожу и акцентировать на мимических линиях.

Dominique советует использовать пудру только локально и наносить ее тонким слоем. Легкое вдавливание продукта в кожу помогает получить более гладкий и натуральный финиш.

Тяжелые ресницы и темный контур губ могут старить

Массивные накладные ресницы также могут негативно влиять на общий вид макияжа. По словам визажиста, слишком густые и длинные ресницы "утяжеляют" взгляд и делают глаза визуально меньше.

Лучшей альтернативой являются легкие wispy-ресницы или половинки ресниц, которые подчеркивают внешний уголок глаза и создают более открытый взгляд.

Чрезмерный контуринг губ

Также эксперт советует осторожнее относиться к чрезмерному контурингу губ. Слишком темный контур в сочетании с матовыми помадами может добавлять возраста. Зато легкое подчеркивание естественной формы губ и блестящие текстуры делают губы визуально полнее и свежее.

Главный тренд – естественность и увлажнение

По мнению Christen Dominique, современный омолаживающий макияж базируется не на большом количестве косметики, а на правильной текстуре и деликатном нанесении продуктов. Увлажненная кожа, легкие формулы и мягкие акценты помогают выглядеть свежее и моложе без эффекта перегруженного макияжа.

