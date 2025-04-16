Как краситься, чтобы жирная кожа была матовой: 8 приемов

Теплые и даже знойные дни все ближе. А этот сезон особенно не любят обладательницы жирного типа кожи. Из-за жары она начинает блестеть больше, чем всегда, а макияж быстро плывет и вся красота исчезает еще до полудня.

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Хорошая новость состоит в том, что современные косметические продукты и правильный подход к их нанесению позволяют бороться с этими неприятностями. Издание Glamour собрало восемь эффективных советов, которые помогут сохранить хороший вид, даже если у вас очень жирная кожа.

Правильно очищайте лицо

Бороться с жирностью помогает правильный уход за кожей. Выбирайте для этого только подходящие вашему типу кожи средства. Более того, никогда не начинайте наносить макияж без очищения. Используйте продукты без содержания масел. Берите средства для очищения с такими ингредиентами, как салициловая кислота или уголь, которые помогают контролировать выработку кожного сала, не пересушивая кожу.

Регулярно отшелушивайте лишнее

Отшелушивание отмерших клеток кожи 2-3 раза в неделю помогает держать кожу чистой и предотвратить закупорку пор, которая нередко возникает из-за чрезмерной выработки кожного сала. Выбирайте отшелушивающее средство с гликолевой или салициловой кислотой, чтобы улучшить текстуру кожи и выровнять цвет лица.

Увлажняйте кожу, но избегайте масел

Отказ от увлажнения может показаться логическим ходом. Но на самом деле он может только увеличить выработку сала, поскольку ваша кожа будет пытаться компенсировать сухость. Поэтому всегда используйте легкое увлажняющее средство. Однако следите, чтобы оно не содержало растительных масел. Ищите на этикетке такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота для увлажнения и ниацинамид для регулировки выработки кожного сала.

Используйте праймер для предотвращения жирного блеска

Перед нанесением тонального средства используйте праймер для создания гладкой матовой основы. Но, опять же, не берите первый попавшийся, а обращайте внимание на то, чтобы он подходил для жирного типа кожи.

Выберите правильный тональный крем

Для жирной кожи лучше выбрать матовый и стойкий тональный крем. Во первых, он не будет содержать слишком много увлажняющих компонентов, усиливающих нежелательный блеск. К тому же такие средства более устойчивы и не скатываются в течение дня.

Закрепите тональную основы пудрой

Закрепление тональной основы имеет решающее значение для контроля блеска. Выбирайте полупрозрачные пудры, если хотите избежать эффекта маски и уделяйте особое внимание Т-зоне. И избегайте продуктов с шимером – лишний блеск вам ни к чему.

Используйте стойкие продукты для глаз и губ

Всегда выбирайте стойкие продукты для макияжа глаз и губ. Они должны оставаться на месте независимо от обстоятельств. Имейте в виду, что смывать такие средства также нужно особым образом.

Закрепите все с помощью фиксирующего спрея

Завершите макияж с помощью фиксирующего спрея. Этот продукт позволяет образу оставаться на месте даже в неблагоприятных условиях, таких как жара или дождливая погода.

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