Визажисты назвали шесть шагов для идеального макияжа

Идеальный макияж – это не только способ подчеркнуть естественную красоту, но и возможность чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Независимо от того, спешите ли вы на работу, встречу с друзьями или неожиданное событие, иметь простую и эффективную технику макияжа – настоящая находка. Современные тренды в бьюти-мире направлены на минимализм и многофункциональность: чем меньше продуктов, тем легче создать стильный образ.

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Профессиональные визажисты Анастасия Вавина и Эль ДеБратто поделились с Vogue главными правилами быстрого макияжа, которые помогут в считанные минуты достичь свежего, ухоженного вида. Достаточно шести простых шагов, чтобы сделать лицо сияющим и выразительным без лишних усилий.

1. Начните с гибридного средства по уходу за кожей

Многие современные тональные средства сочетают в себе досмотровые свойства. Визажист Эль ДеБратто рекомендует использовать тонированные кремы или сыворотки с увлажняющими компонентами, которые мгновенно сглаживают тон и придают лицу свежий вид.

2. Используйте точечное покрытие

Если времени мало, можно обойтись без тонального основания, заменив его консилером. Визажист Анастасия Вавина советует наносить его только на проблемные участки – под глаза, вокруг носа и несовершенство кожи.

3. Добавьте цвет с помощью многоцелевых средств

Кремовые румяна можно использовать не только для щек, но и в качестве теней для век или даже в качестве помады. Это поможет создать гармоничный и естественный макияж без лишних продуктов.

4. Подчеркните ресницы

Вой ресниц и нанесение туши мгновенно раскрывает взгляд. ДеБратто рекомендует использовать щипцы для подкручивания и тушь для придания объема и длины.

5. Не забывайте о губах

Тонированный бальзам или универсальный карандаш сделают губы ухоженными и подчеркнут их естественную форму. Визажисты рекомендуют иметь под рукой функциональный продукт, который можно использовать и для контуринга.

6. Закрепите результат

Финишный штрих – пудра или фиксирующий спрей, которые помогут сохранить макияж на весь день и убрать нежелательный блеск.

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