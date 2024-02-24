Как краситься, чтобы выглядеть на 10 лет моложе: пять простых секретов

Каждая женщина стремится сохранить молодость и красоту. Макияж – это отличный инструмент, который поможет вам визуально сбросить несколько лет и подчеркнуть вашу природную красоту.

Вы могли заметить, что макияж, который вы делали в 20 лет, уже не смотрится так, как раньше. Fabulous50s поделилась несколькими простыми советами, которые помогут вам подчеркнуть свою красоту, освежить лицо и выглядеть моложе.

Возраст – это лишь цифра, и благодаря правильному макияжу можно легко его скоректировать.

Контуринг

Многие женщины боятся использовать темные цвета в своем макияже, но действительно правильный контуринг не должен быть сложным. Нанесите небольшое количество контурирующего средства на кисточку или используйте специальный сток.

Проведите линию под скулой вдоль подбородка и лба и растушуйте все. Не бойтесь использовать пальцы.

Вы сразу увидите, как вытянулось и подтянулось ваше лицо.

Консиллер

Не просто наносите консилер, чтобы скрыть такие недостатки, как круги под глазами и другие возрастные изменения, а нанесите сначала крем, который смягчит и увлажнит вашу кожу. Далее нанесите небольшое количество консилера на проблемные участки с помощью кисточки, растушуйте и нанесите сверху сияющий, осветитляющий консилер, который освежит ваше лицо.

Замаскируйте недостатки на веках

Прежде чем нанести тени на веки, воспользуйтесь праймером и перекройте возрастные изменения цвета, такие как синие прожилки и покраснения. Подождите, пока праймер высохнет и нанесите нюдовые тени на все веки, чтобы сделать тон кожи более равномерным.

Нарисуйте стрелки вверх

Как правило, все удлиняют свою стрелку в сторону, зрительно сужая и увеличивая свои глаза. Но чтобы достичь лифтинг эффекта и сделать себя моложе, стоит рисовать ее вверх.

Положите палец в угол глаза, осторожно натяните линию ресниц и отметьте точкой место, где она заканчивается. Затем проведите от нее прямую линию вверх и от самой высокой точки проведите еще одну линию назад к ресницам, чтобы образовался треугольник. Заполните его цветом. Такая стрелка создаст эффект мгновенной подтяжки глаза.

Правильно накрасьте брови

Определите форму своих бровей, проводя воображаемые линии от кончика носа до уголка глаза, а также до центра зрачка, а затем до края самого глаза.

Заполните все пробелы с помощью карандаша для бровей, который совсем чуть-чуть темнее, чем цвет ваших волос.

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