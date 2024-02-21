Как красить глаза, если носите очки: советы, которые изменят вашу жизнь

Очки – акцентный аксессуар, который поможет подчеркнуть вашу индивидуальность. Однако при нанесении ежедневного макияжа следует учитывать определенные нюансы. Некоторые очки способны зрительно уменьшить размер глаз – в таких случаях нужно нанести светлый, телесный или белый карандаш вдоль ватерлинии, чтобы открыть глаза и сделать их больше.

Визажист Лиза Элдридж дала несколько ценных советов по нанесению макияжа. Она предлагает избегать массивных черных линий на нижнем веке и других акцентов, закрывающих глаза.

Как красить глаза

Длинные ресницы – мечта каждой женщины, но у тех, кто носит очки, возникают проблемы. Слишком длинные ресницы, постоянно сталкивающиеся с линзами, могут раздражать.

Выбирая тушь, избегайте любых суперудлинняющих формул и выберите щеточку, специально разработанную для горизонтального разведения ресниц. Попробуйте также подкрутить ресницы перед нанесением туши, поскольку изгиб поможет направить волоски вверх, а не прямо.

Элдридж советует периодически вообще отказываться от туши на верхних ресницах, а подкрашивать лишь более мелкие тонкие волоски на линии нижних ресниц. Это создаст хороший эффект широко раскрытых глаз. Идеальным он будет в сочетании с черным лайнером, размытым на верхней линии ресниц.

Проблема нанесения тонального крема

Если вы носите очки целый день или в течение длительного периода времени, вы точно знакомы с появляющимися под оправой "сигнальными пятнами".

"Первое, что я предлагаю, это не наносить слишком много тонального крема на нос. Если вы наносите толстый слой тонального крема, там, где очки лежат на носу, это, естественно, будет оставлять углубление", – отметила Элридж.

Нужно убедиться, что крем обладает достаточной стойкостью. Матовый праймер будет хорошим выбором, поскольку он устраняет блеск, который имеет тенденцию просвечивать в этой зоне, тогда как спрей для фиксации сохраняет свежесть, гарантируя, что макияж остается на месте.

Акцент на губы

Переключите фокус и добавьте немного драматизма губам. "Вы не ошибетесь, если рискнете выбрать насыщенный красный оттенок", – советует Элдридж.

Для еще большего акцента и изящества добавьте немного перламутрового цвета на глаза. В завершение убедитесь, что ваши брови приподняты и подкрашены, если это необходимо. Ухоженные брови и яркие губы действуют придадут тонкой структуры вашему лицу.

Как наносить румяна

Если оправа расположена на меньшей стороне и опирается на орбитальную кость, вы можете быть достаточно традиционными в этапе нанесения румян и добавлять акцент на классическую зону щек. Если оправа большего размера, Элридж советует выбрать структурный вариант.

"Нанесите румяна большой, мягкой формой "С", начиная от скул и доходя до висков", – добавляет Элдридж.

Если вы предпочитаете кремовую формулу, сбрызните румяна закрепляющим спреем после нанесения.

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