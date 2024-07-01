Как красить глаза в зрелом возрасте: основные советы

Глаза являются индикатором вашего настроения, того, сколько вы спали прошлой и ночью и, к сожалению, возраста. Это одна из первых областей лица, на которой появляются признаки старения, такие как тонкие линии, морщины, отечность и углубленные темные круги. Но все это можно исправить правильным макияжем.

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Эксперты говорят, что с возрастом можно изменить несколько приемов нанесения косметики в зоне глаз, чтобы создать более молодой и свежий образ. OBOZ.UA собрал эти приемы.

Выделите верхнее веко черным

Темный карандаш для глаз – ключевой продукт, который должен находиться в каждой косметичке. Проведите черным карандашом по водной линии верхнего века. Это выделит взгляд и подчеркнет цвет глаз. К тому же во многом улучшит вашу технику выполнения стрелки.

На нижнюю водную линию нанесите белый карандаш

Нанесение черной подводки на веки – не единственный способ сделать глаза более выразительными. Когда вы наносите белую или нюдовую подводку на нижнюю водную линию, глаза мгновенно расширяются. Это сразу делает вас визуально моложе. К тому же придает отдохнувшего вида.

Попробуйте расширенный "кошачий глаз"

Макияж "кошачий глаз" подразумевает стрелку с маленьким хвостиком. Но поступите смелее и удлинните этот хвостик. Это позволит подчеркнуть внешний уголок глаза и приподнять и подтянуть его. Нанесите дополнительный слой туши только на наружные ресницы, чтобы завершить образ.

Тщательно пользуйтесь тушью

Если вы используете подводку, без туши не обойтись. Хорошо выделенные ресницы позволяют также лучше открыть глаза, сделать взгляд более молодым. Делайте ставку на объем и используйте продукт в два слоя. Чтобы действительно удлинить ресницы и открыть глаза, воспользуйтесь щипцами для завивки или даже ложкой перед нанесением туши.

Контурируйте глаза тенями

Нанесите тени среднего или средне-глубокого оттенка на внешнюю часть складки веки. Такое контурирование придает глазам глубины и четкости, делает их визуально более крупными, яркими и улучшает форму. Используйте один цвет для всей складки, а затем сделайте его более темным, добавив оттенок у внешнего угла, растушевав его вверх.

Делайте акценты более светлыми цветами

Выбирайте более светлые тени для нанесения акцентов. Используйте матовые или мерцающие текстуры, чтобы подчеркнуть внутренний уголок, линию роста нижних ресниц и подвижное веко. Это сделает весь образ более свежим и отдохнувшим.

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