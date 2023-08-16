Вы будете удивлены! Как изменились актеры вампирской саги "Сумерки" спустя 15 лет. Фото

С момента выхода первой ленты "Сумерки" прошло 15 лет. С этого времени тема вампиров стала культовой в киноиндустрии.

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Главные герои картины были известны во всем мире, на Эдварда, Беллу и Джейкоба хотели быть похожими почти все подростки. OBOZREVATEL сравнил как изменились актеры за это время.

Белла – Кристен Стюарт

Беллу Свон сыграла актриса Кристен Стюарт из США. В "Сумерки" девушку пригласили 17-летней, и именно эта картина сделала ее мировой звездой. После сногсшибательного успеха саги Стюарт не стала заложницей одной роли, на ее счету сейчас много знаковых фильмов. Она сыграла звезду французского кино Джин Сибер, а также Уэльскую принцессу Диану.

Знаменитость в Голливуде называют бунтаркой. Она открыто заявляет о бисексуальности и радикально экспериментирует с имиджем. За последние годы Кристен была блондинкой, тонировалась в синей, полностью состригала волосы и отращивала объемное каре.

Эдвард – Роберт Паттисон

Красавчика-вампира Эдварда Каллена сыграл актер Роберт Паттинсон из Великобритании. Он, как и его партнерша на экране Стюарт, добился успеха в карьере и выполнил лучшие роли в известных картинах голливудских режиссеров.

Последующие проявления Паттинсона в кино отличались от его амплуа романтического героя из вампирской саги. Он играл хладнокровного миллиардера, студента-ветеринара и супергероя Бэтмена. Звезду "Сумерок" считают одним из самых красивых мужчин в мире.

Джейкоб – Тейлор Лотнер

Американскому актеру Тейлору Лотнеру было 16 лет, когда его избрали на одну из ключевых ролей в "Сумерках". После романтического фильма он не стал культовой звездой как коллеги. Его карьера пошла на спад и он набрал лишний вес.

Следующая картина после "Сумерок" с ним вышла только в 2016 году – "Королевы крика". В 2022 году актер женился на блогере Тейлор Доум. Пара часто публикует в сети "love story". Сейчас Лотнер занялся спортом и потерял набранные кило.

Джессика – Анна Кендрик

Анна Кендрик из США после роли подруги Беллы Джессики стала мегапопулярной. Она является обладательницей премий "Оскар" и "Золотой Глобус". Звезда также стала певицей и блогером. В Instagram у нее 25 миллионов подписчиков. В 2020 году артистка встречалась с актером Биллом Хейдером, но в 2022 году пара развелась.

Карлайл – Питер Фачинелли

В "Сумерках" Питер Фачинелли сыграл Карлайла Каллена, главу вампирского семейства. У актера значительная фильмография, но, что удивительно, после съемок в саге его карьера не стала расцветать. Его лучшая и самая известная роль – доктора Фитча Купера в сериале "Сестра Джеки".

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