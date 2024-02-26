Секреты молодого вида: как правильно краситься, чтобы подтянуть кожу и 'раскрыть' глаза

Трио косметических средств из подводки для глаз, теней для век и продуктов для бровей способны полностью изменять все лицо. И особенно это заметно после 40 лет, когда тонус кожи вокруг глаз меняется и важным становится раскрытие взгляда с помощью косметики.

OBOZ.UA поинтересовался советами профессиональных визажистов, как научиться пользоваться этим трио для действительно омолаживающего макияжа. Они поделились тремя основными лайфхаками.

Наносите подводку только на верхнее веко

Раскрыть глаза подводка помогает в любом возрасте, но после 40 лет наносить ее нужно только на верхнее веко и использовать минимум продукта. Большое количество лайнера, нанесенное по всему периметру, делает взгляд уставшим и тяжелым, чего нужно избегать особенно в зрелом возрасте. Вместо этого лучше наносить средство легкими прикосновениями и только на наружные две трети верхнего века, полностью обходя нижнее. Вдобавок можно нанести каплю хайлайтера во внутренний уголок глаза. Этот лайфхак сделает взгляд более сияющим и молодым.

Замените карандаш для бровей на крем или пудру

Макияж бровей называют больше наукой, чем искусством. Возьмите кисть для макияжа и приложите вертикально к крылу носа, прокладывая прямую линию между ним и началом брови. Так вы определите лучшую точку этого начала. Далее наклоните эту же кисть к уху под углом 45 градусов – таким образом определяют оптимальное место окончания брови. Чтобы определить идеальный верх дуги, переложите кисть так, чтобы она шла от крыла носа через центр глаза. Форма готова.

Далее воспользуйтесь пудрой или кремовым продуктом, чтобы заполнить эту форму. Такие средства лучше растушевываются, чем карандаш, и придают бровям более естественный вид. Начните с формирования хвостика брови, а остатки средства на кисти используйте для заполнения головки. Обычно там волоски растут более густо и потому она нуждается в меньшем количестве продукта. Относительно выбора оттенка, визажисты советуют выбирать его на тон светлее ваших волос.

Контурируйте веки, как скулы

Принцип, применяемый для контурирования скул, вполне эффективно работает и с веками, если нужно придать взгляду большую свежесть и молодость. Создайте с помощью теней иллюзию глубины, скрыв нависшее веко. Нанесите тени темнее тона вашего лица туда, где нужно убрать лишний объем, и хорошо их растушуйте. Это поможет зрительно изменить форму глаза и раскрыть взгляд.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как правильно наносить хайлайтер так, чтобы ваш макияж одним штрихом изменился навсегда.

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