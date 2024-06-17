Как исправить макияж после слез: лайфхак для эмоциональных женщин

Жизнь подбрасывает немало причин для слез – от горя и счастья, и расплакаться вы можете совершенно неожиданно. При этом есть риск, что слезы испортят вам тщательно сделанный макияж.

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Однако эксперты по красоте убеждают, что вернуть себе нормальный вид можно с помощью нескольких простых лайфхаков. OBOZ.UA собрал эти советы. Они помогут вам оставаться на высоте даже в самые эмоциональные моменты.

Дайте слезам полностью высохнуть

Не начинайте исправлять свой образ до того, как слезы полностью высохнут. Лишняя вода лишь сильнее разбавит ваш макияж и вы наделаете ошибок вместо того, чтобы исправить ситуацию.

Избавьтесь от соляной корки

Соль, содержащаяся в слезах, может оседать на ресницах и коже коркой. Снимать ее нужно очень аккуратно. Кристаллы соли со щек лучше смахивать пушистой кистью, а ресницы – прочесать одноразовой щеточкой для туши.

Сотрите все, что расплылось

Убирать потекшие тушь и тени лучше всего при помощи ватной палочки. Они помогут точно собрать следы продуктов, оказавшихся не там, где им место. Если нужно, слегка намочите палочку. Но не переувлажняйте ее, чтобы не растереть свой мейк еще сильнее.

Воспользуйтесь консилером

Чтобы выровнять тон лица, нанесите свой любимый консиллер. Но не используйте аппликатор из упаковки продукта. Легкими движениями вбейте его в область под глазами с помощью кисточки. Дайте консилеру немного подсохнуть, прежде чем растушевывать его с помощью плоской пуховки или кисти.

Закрепите результат

Когда все следы слез будут устранены, зафиксируйте результат своей работы. Это можно сделать с помощью пудры для закрепления или специального спрея. Если вы предпочитаете жидкое средство, дождитесь, пока оно полностью высохнет, прежде чем прикасаться к своему лицу.

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