Как идеально нанести румяна: трюк с консилером

Из всей косметики румяна являются одним из самых коварных продуктов. Бывает, нанесёшь их на щёки, а они утяжеляют макияж, визуально тянут лицо вниз, делают его болезненным и добавляют лишнего возраста.

Впрочем, у визажиста и бьюти-блогера Кристен Доминик есть свой ответ на эту проблему. В своем TikTok она опубликовала ролик, в котором показала, как получить от румян крутой лифтинг-эффект. Все, что вам для этого понадобится, это ваш любимый консилер.

Чтобы освоить метод Кристен, попробуйте сначала потренироваться дома. Начните с того, что накрасьтесь румянами так, как делаете это всегда. Далее возьмите консилер и с помощью небольшой кисточки или стика проведите им линию от крыла носа до середины уха. Вы получите диагональ, которая будет пролегать под нанесенными румянами.

Эта линия работает как визуальная граница и как мягкое контурирование. Все, что вам останется сделать, это тщательно растушевать консилер, двигая пушистой кисточкой вверх и в направлении виска. По словам визажистки, если все правильно растушевать, вы получите идеальную посадку румян, которая мгновенно "приподнимет" лицо.

Впечатляющий эффект достигается за счет того, что консилер не стирает цвет румян, а просто делает их нижнюю границу более четкой. Это визуально приподнимает скулы и убирает лишнее без грязных пятен или резких линий. Похожим образом мы подчищаем консилером хвостики стрелок или контуринг.

Фишка этого метода в его универсальности. Вам не понадобятся какие-то особые продукты кроме тех, что уже есть в вашей косметичке. И не придется приспосабливать линии под индивидуальную форму вашего лица. Один и тот же метод подойдет буквально всем, ведь это он подстраивается под вас, а не вы под него.

