Как хайлайтер и тени: как используют вазелин бьюти-эксперты

Изобретение вазелина датируется аж серединой 19 века. Казалось бы, столько времени прошло – он легко мог потерять свою актуальность. Тем не менее высокоочищенный вазелин остается одним из самых распространенных косметических средств.

Сфера его применения невероятно широка. Он может служить и для ухода, и для очищения и даже быть совершенно незаменимым в создании макияжа. Баночка косметического вазелина лежит в чемодане чуть ли не каждого профессионального визажиста. Поэтому издание City Magazine решило поинтересоваться у бьюти-экспертов, как именно они применяют этот продукт. И вот какие советы они дали.

Вместо хайлайтера для сияния кожи

Чтобы получить эффект влажной и свежей кожи без использования блесток, нанесите тонкий слой вазелина на скулы, зону над губой или под брови. Это создает здоровый и натуральный блеск, будто вы только что вернулись с отдыха.

База для насыщенности теней

Если тени выглядят бледно или быстро осыпаются, небольшое количество вазелина, нанесенное на веки в качестве основы, сделает цвет более интенсивным и стойким. Также с помощью этого продукта без нанесения на него пигмента можно создать модный "влажный эффект" на веках.

Бережное снятие макияжа, даже стойкого к воде

Вазелин легко растворяет даже водостойкие тушь, подводку и тени. Это идеальный вариант для очищения чувствительной зоны вокруг глаз, поскольку он действует мягко и не пересушивает кожу, в отличие от многих агрессивных средств для демакияжа. С помощью вазелина также можно аккуратно подчищать ошибки в нанесении декоративных продуктов.

Успокоение кожи и борьба с акне

Несмотря на распространенные предубеждения, вазелин может быть полезен даже для жирной кожи. Наносите его во время вечернего ухода последним слоем. Продукт создаст защитный барьер, успокоит воспаления и позволит активным ингредиентам кремов и сывороток работать эффективнее.

Увлажнение зоны под глазами на ночь

Тонкий слой вазелина поверх ночного крема помогает "запечатать" влагу. Утром кожа под глазами будет выглядеть более гладкой и отдохнувшей, а мелкие морщинки, вызванные обезвоживанием, станут менее заметными.

Безупречный маникюр

Чтобы лак не загрязнял кутикулу и кожу вокруг ногтей, смажьте эти зоны вазелином перед окрашиванием. После высыхания лака лишнее легко вытрется обычной салфеткой без использования ацетона, который пересушивает кожу.

Усиление стойкости духов

Если ваш любимый аромат быстро исчезает, нанесите немного вазелина на точки пульса (запястья, шею) перед тем, как распылить духи. Жирная основа замедляет испарение ароматных масел, делая запах более стойким. Сам косметический вазелин при этом запаха не имеет, поэтому не будет конкурировать с духами.

Фиксация бровей без геля

Вазелин прекрасно заменяет прозрачный гель для бровей. Он помогает уложить волоски, придает им естественный блеск и фиксирует форму, не создавая ощущения липкости или искусственности.

Как видите, старый добрый вазелин – это настоящий "бьюти-хамелеон", который доказывает: не обязательно тратить большие суммы на каждую отдельную баночку, когда одно простое средство может выполнять столько функций одновременно. Держите продукт на своем косметическом столике. Но внимательно следите за сроком его годности.

