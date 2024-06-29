Как достичь безупречного покрытия: визажистка назвала главную ошибку при нанесении тонального крема

Знакома ли вам такая ситуация: вы тщательно растушевываете свой тональный крем, а он все равно ложится не идеально, берется полосами, скатывается и портит вам весь макияж? Вероятно, при нанесении вы допускаете одну простую, но серьезную ошибку.

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Как ее исправить, рассказала в своем TikTok звездная визажистка Кэти Джейн Хьюз. Она работала с такими звездами, как Эшли Грэм, Хейли Бибер, Карли Клосс и Эмми Россум, поэтому знает, как сделать образ безупречным для любой ситуации.

По словам Хьюз, проблема может крыться в том, как вы набираете продукт. Обычно тональный крем наносят либо сразу на кожу, либо прямо на ворс кисти и начинают растушевываться по лицу. При этом возникает избыток продукта, который ложится неравномерным слоем.

Визажистка рекомендовала своим подписчикам отказаться от такого подхода. Она посоветовала накладывать тональное средство в ладонь, давать ему немного времени, чтобы нагреться и стать более пластичным, а затем круговыми движениями втирать в ворс кисточки, а уже тогда наносить на кожу.

Хьюз обещает, что такое нанесение создаст более равномерный слой продукта и макияж будет выглядеть более естественным. К тому же наложенный таким образом тон будет держаться дольше. А еще таким нанесением можно приспособить к тону вашей кожи не очень удачный оттенок продукта.

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