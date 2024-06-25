Как сделать стойкие искусственные веснушки: гениальный способ

Веснушки – особенность, которая делает нас моложе с виду, придает шарма всему образу. Но не все имеют эти солнечные пятнышки на коже, и здесь на помощь приходит макияж.

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Правильную технику нанесения показала в своем TikTok визажистка под ником frenchtouchofmakeup. Она продемонстрировала, как нанести пятнышки на кожу так, чтобы они выглядели максимально естественно и при этом были очень стойкими.

Все, что вам понадобится для создания нужного эффекта, это коричневая подводка для глаз и спрей для закрепления макияжа. Именно их сочетание поможет избежать слишком большой четкости точек, что обычно делает их неправдоподобными. А также надолго закрепит эффект.

Итак, выберите подводку того оттенка коричневого цвета, который будет наиболее естественно выглядеть на вашей коже. Чем она белее, тем светлее должен быть продукт. Нанесите ею пятнышки, но не на лицо, а на подушечки пальцев рук. Далее побрызгайте продукт спреем для закрепления. Вы готовы к созданию образа.

Легкими похлопываниями пальцев по переносице и щекам перенесите пятнышки на кожу лица. Именно такое нанесение сделает их не слишком яркими и четкими. А значит, более реалистичными.

Эта простая и эффективная техника занимает меньше минуты, а нанесенные таким образом веснушки держатся весь день. Чтобы сделать пятнышки еще более естественными на вид, напоследок обмахните их мягкой чистой кистью для тонального крема.

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