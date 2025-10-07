Как долго можно использовать тушь, помаду и крем для лица: знают единицы

Косметические средства напрямую контактируют с нашей кожей, поэтому могут влиять на ее здоровье. Особенно, если не соблюдать сроки годности косметики.

Видео дня

Но какой именно срок использования таких продуктов считается безопасным? Издание Health.com собрало рекомендации врачей по этому поводу. Вот перечень основных продуктов с указанием времени, когда они остаются безопасными с момента первого открытия упаковки.

Тушь для ресниц

Средний срок службы: 3-6 месяцев.

Бактерии, которые проникают в тушь, могут вызвать раздражение и воспаление глаз, поэтому так важно четко соблюдать сроки ее использования и не превышать их. В среднем рекомендуется заменять продукт через 3-6 месяцев. Но некоторые производители рекомендуют выбрасывать тушь уже через 2-4 месяца после начала использования. В любом случае, избавляйтесь от средства, если его запах и консистенция изменились. Кроме того, во время использования не делайте движений туда-сюда щеточкой в тюбике – это ускоряет бактериальное заражение продукта. А еще всегда плотно закрывайте тюбик после использования и не делитесь тушью с другими.

Подводка для глаз

Средний срок службы: от 6 месяцев до одного года.

Выбросьте карандаш для век, если с его кончика начинает выделяться маслянистая субстанция или на нем образуется белый налет. Это свидетельствует о том, что грифель испортился полностью. В целом же продукт в виде карандаша помогает очищать процедура заточки. Проводите ее раз в несколько дней. Если же вы пользуетесь жидкой подводкой, не держите ее в косметичке дольше 6 месяцев. Для такого типа подводки действуют те же правила использования, что и для туши.

Тональная основа

Средний срок службы: один год.

Большинство тональных основ — жидких, кремовых и компактных — могут храниться до года, если держать их подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Но как только продукт начнет расслаиваться, загустевать или его запах меняться, пора выбрасывать весь флакон. Чтобы продлить срок службы тональной основы, используйте ватный диск, когда достаете продукт из упаковки. Если вы используете компактную основу, мойте пуховки или спонжи каждые несколько недель.

Консилер

Средний срок службы: один год.

Вы поймете, что консилер в тюбике или стике испортился, когда он потрескается или станет жестким и потеряет эластичность. Выбросьте жидкий консилер, если он расслаивается, ощущается маслянистым и/или имеет горький запах. И не забывайте плотно закручивать его крышку – лишний доступ воздуха ускоряет развитие бактерий в продукте.

Румяна и тени для век

Средний срок службы: 1-2 года.

Здесь все зависит от формулы продукта. Кремовые тени и румяна служат не больше года, пудровые – двух. Выбрасывайте сухой продукт, если он покрылся белым налетом или начал крошиться. Для кремов тревожными сигналами являются загустение и появление странного запаха. Храните тени и румяна вдали от солнечных лучей и тепла, не держите их во влажных помещениях, плотно закрывайте после использования и не набирайте их пальцами, если хотите продлить срок их службы.

Помада

Средний срок службы: восемь месяцев.

Если помада не становится липкой, не приобретает резиновый запах и не перестает держаться на губах, вы можете безопасно пользоваться ею не менее восьми месяцев. Если же продукт попал на герпесную сыпь или другую инфекцию, его лучше сразу выбросить.

Кисти для макияжа

Средний срок службы: один год или более, в зависимости от типа.

Кисти из натурального ворса, используемые для пудровых косметических средств, могут служить неограниченно долго при правильном уходе. Мойте их раз в неделю мягким мылом и теплой водой. И оставляйте сушиться так, чтобы кончик кисти висел в воздухе. Синтетические кисти не служат дольше года в целом. Их необходимо чистить не реже двух раз в неделю средством, содержащим спирт. Выбросьте их, если они начнут линять, станут жесткими или перестанут равномерно распределять продукт

Ароматы

Средний срок службы: 3-5 лет.

В зависимости от состава духи могут иметь длительный срок хранения. Некоторые из них могут содержать фталаты – химические соединения, которые продлевают стойкость аромата. Побочным эффектом этого является то, что просроченные духи с этим компонентом могут менять запах или вовсе выветриваться. Еще один сигнал к тому, что флакон нужно выбросить – это изменение цвета жидкости.

Лак для ногтей

Средний срок службы: 2-3 года

Лак для ногтей обычно имеет длительный срок хранения. Он содержит химические соединения, которые предотвращают размножение микроорганизмов. Однако лаки имеют склонность засыхать, загустевать и расслаиваться. Такой продукт не стоит оставлять у себя на полке. Плотно закрытая крышка поможет предотвратить преждевременное высыхание лака. Также полезно хранить лак в месте, где он будет защищен от солнечного света.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки большинство людей любит, пользуясь дезодорантом – они снижают его эффективность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.