Как правильно пользоваться дезодорантом: эксперт указал на распространенные ошибки

Упаковка дезодоранта-антиперспиранта, наверное, стоит на столике с косметикой у каждого из нас. Но бывало ли у вас такое, что даже после нанесения своего средства вы все равно ощущаете неприятный запах, а поиски лучшего дезодоранта не приносят результатов?

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Эксперты утверждают, что проблема может быть не в средстве, а в том, что вы неправильно его используете. Издание MailOnline пообщалось с Оливером Батистом, соучредителем бренда натуральных дезодорантов и он дал несколько советов, как не допускать ошибок.

Обычно дезодорант наносят утром, перед походом в спортзал или перед выходом из дома при других обстоятельствах. Независимо от того, какую форму продукта вы выбираете – спрей, стик или жидкий дезодорант с шариковым аппликатором – скорее всего вы используете неправильное количество продукта. А некоторые методы нанесения могут даже вызвать раздражение.

По словам Батиста люди часто злоупотребляют своим дезодорантом. "Некоторые наносят от пяти до десяти капель дезодоранта на каждую подмышку", – описал он распространенную ошибку.

"При использовании шарикового аппликатора следует использовать не более двух-трех движений дезодоранта на подмышку", – посоветовал эксперт.

Он пояснил, что использование слишком большого количества дезодоранта может привести к его избытку, который будет сохнуть гораздо дольше. "Это может привести к тому, что продукт распространится на одежду и оставит пятна", – добавил Батист.

Он также развенчал популярное, но ошибочное мнение, что использование большего количества дезодоранта способно повысить его эффективность. "Для достижения наилучших результатов и экономии денег на том, как часто вам нужно покупать дезодорант, следуйте правилам двух-трёх движений", – пояснил он

А еще эксперт добавил, что, помимо нанесения слишком большого количества продукта, многие люди совершают ошибку, повторно нанося дезодорант в течение дня. "В жаркие дни у вас может возникнуть соблазн нанести еще один слой выбранного вами дезодоранта, но это не всегда даст желаемый эффект", – сказал он.

Нанесение дезодоранта поверх старого дезодоранта, который вы использовали ранее в течение дня, без предварительного очищения подмышек может привести к снижению эффективности, пояснил Батист. А в некоторых случаях, по его словам, это может даже вызвать раздражение кожи из-за накопления продукта.

"Если вы чувствуете, что дезодорант нужно нанести повторно, сначала очистите подмышки как можно лучше, используя теплую воду или влажную салфетку. Это поможет вам почувствовать себя намного свежее и обеспечит максимальную эффективность используемого вами продукта", – посоветовал эксперт.

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