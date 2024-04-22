Как быстро научиться наносить румяна: лайфхак с видео

Многие упускают этап нанесения румян во время ежедневного макияжа – а зря. Это средство, при условии правильного использования, может придать коже эффект сияния. И – приятный бонус – одна простая техника нанесения может даже визуально уменьшить возраст.

В сети набирает популярность эффективный лайфхак, что поможет быстро научиться наносить румяна. Результатом станет идеальный румянец, благодаря которому лицо выглядело свежим и подтянутым.

Прежде всего нужно просто приложить большой и указательный пальцы к лицу форме буквы L, как показано на видео. Большим пальцем касаясь внешнего угла носа, следует осторожно нанести румяна в образовавшееся пространство.

Главное, чтобы большой палец находился у наружного края носа, а ваша рука образовывала форму под прямым углом.

Благодаря положению руки практически невозможно нанести румяна слишком низко на щеки – а именно эта ошибка создает эффект неестественного "кукольного" румянца.

Следует растушевать средство вверх к вискам и сосредоточиться на скулах.

Всю пудровую косметику (в частности, полупрозрачную пудру, бронзер, тени для век и румяна) следует осторожно смывать кистью, прежде чем наносить ее на лицо. Это делается для того, чтобы избежать появления неприглядных цветных пятен там, где кисточка сперва прикасается к коже.

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