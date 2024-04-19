Макияж, как у моделей: визажист рассказала, как достичь идеального образа

Тренды бурных 90-х возвращаются. Пора вспомнить, какие тенденции макияжа задавали супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Мода циклична, поэтому актуальность снова набирают тренды 30-летней давности.

Визажистка Лила Чайлдс рассказала, что макияж в стиле 90-х стал мейнстримом. Тогда актуально было более естественное атласное или матовое покрытие кожи, а не слишком контурированные формы. Макияж в стиле 90-х будет стильным, удачным и универсальным вневременным решением.

Лайфхак 1

Визажисты советуют использовать два типа праймера, чтобы обеспечить безупречную базу, которая будет оставаться в течение всего дня. Следует пробовать формулу для размывания по периметру лица и сглаживающий праймер для подготовки Т-зоны.

"Используйте тонкие слои продукта на определенных точках лица вместо того, чтобы щедро накладывать праймеры один поверх другого. Это позволит коже дышать и сохранит натуральный эффект, к которому мы стремимся", – отметила Чайлдс.

Лайфхак 2

Выберите легкий тональный крем, подходящий к вашему типу кожи. Забудьте о плотных насыщенных формулах. Используйте густую кисточку для растушевки, чтобы равномерно распределить продукт. Формула тональной основы должна обеспечивать идеальное сочетание влажного блеска и матового эффектов для создания природного сияния кожи.

Лайфхак 3

Чтобы замаскировать темные круги под глазами, стоит использовать консилер. Наносить его можно вокруг носа, на подбородок и лоб. Предварительно тонким слоем нанесите бальзам, крем или сыворотку, содержащую увлажняющие компоненты. Жидкий тональный крем в случае зрелой кожи может скатываться в морщины и создавать неприглядный эффект маски.

Лайфхак 4

Не забывайте о румянах – их следует растушевывать по всем скулам и поперек носа. Бронзеры также снова в тренде.

Чтобы закрепить макияж на зонах под глазами и в Т-зоне, Чайлдс использует небольшую пушистую кисточку с легкой рассыпчатой пудрой. Мягкий подход к нанесению позволяет природной текстуре кожи проступать через макияж.

Лайфхак 5

С бровями все непросто: в 90-х царил тренд на тонкие брови-ниточки, но не торопитесь снова доставать пинцет. Пока в тренде естественные брови. Лучшее, что вы можете с ними сделать – это просто аккуратно расчесать или подчеркнуть форму тенями, карандашом или легким гелем.

Лайфхак 6

В макияже глаз царит тренд на нейтральность. Выберите коричневые тона – матовые или с мерцающим оттенком. Чайлдс посоветовала универсальный макіяж: нанесите коричневые тени холодного оттенка на верхнее веко, а также под нижней линией ресниц. Затем следует нанести темно-коричневую подводку на верхнюю и нижнюю линию ресниц, смягчая ее кистью для растушевки. В заключение добавьте светлые тени на область бровей и внутренний уголок глаз и нанесите тушь на верхние и нижние ресницы.

Лайфхак 7

Сделайте контур губ с помощью карандаша и осторожно растушуйте его, чтобы размыть слишком четкие линии. Можно также добавить несколько искусственных веснушек с помощью фломастера или поимпровизировать с коричневым лайнером или тенями для век.

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