Как сделать лицо худее с помощью макияжа: лайфхак

Макияж – это, прежде всего, пространство для самовыражения. Эффективные советы помогут достичь желаемого результата: скрыть темные круги под глазами, добавить коже сияние или сделать лицо худее.

На особенности внешности влияет прежде всего генетика, поэтому может показаться, что нет способа изменить природные данные без хирургических вмешательств. Однако не стоит забывать о силе косметики. Визажисты отмечают, что можно мгновенно изменить форму своего лица, сделав правильные акценты на определенных зонах.

Визажист Эрика Тейлор, имеющая более 25 лет опыта в области красоты, делится в соцсетях действенными советами. Она продемонстрировала простую технику и рассказала, где следует наносить контур и румяна на лице.

В первую очередь следует разделить лицо на несколько зон с помощью контура.

Нанесите линию контура поперек скулы. Далее следует немного ответвить этот контур вниз по щеке.

Румяна нужно наносить несколько выше обычной зоны – над щеками.

Этот простой лайфхак поможет визуально сузить лицо. Однако, обратите внимание, что способ не подходит для возрастной категории 45+. Лишний контуринг может прибавить возраст и создать ненужный эффект маски.

Также OBOZ.UA рассказывал, что кремовые румяна – отличный выбор для зрелой кожи. Их следует тщательно растушевать кисточкой или спонжем. Лучше не использовать румяна и бронзаторы как средства для контурирования. С возрастом потребность в контуринге отпадает. Бронзатор следует наносить горизонтально на лоб, щеки и переносицу, а затем слегка использовать его вдоль челюсти. Какие еще лайфхаки будут полезны для зрелой кожи – читайте в материале.

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