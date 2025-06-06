К такому не все готовы: смелые шорты стали трендом лета

Хотя в последние несколько сезонов мода несколько отходит от откровенной провокации и становится более сдержанной и элегантной, определенное пространство для шалостей в одежде все же еще осталось. Так этим летом в тренде будут шорты, надеть которые осмелится не каждая.

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Как пишет издание Who What Wear, речь идет о шортах-буфах, или как их еще называют bloomers. Это мягкие шорты свободного кроя, которые обычно имеют эластичную резинку на талии и на нижнем краю штанин. Их крой напоминает панталоны или нижнее белье викторианской эпохи, именно поэтому их и называют рискованным трендом.

Современные шорты-буфы могут иметь как ретро-стилизацию, тогда они будут украшены рюшами или кружевом. В тренде также современное переосмысление модели – такие шорты имеют меньше декоративных элементов, оригинально сконструированы или необычным образом украшены с помощью вшитых резинок.

В зависимости от материала и стиля, шорты-буфы могут выглядеть романтично, игриво или спортивно. Проще всего их использовать как часть домашнего или пляжного гардероба. Впрочем, стилисты рекомендуют поэкспериментировать и с городскими образами в стиле кэжуал.

Также в модных магазинах можно найти комбинезоны с такими шортами. Такой образ легко заменит вам легкое летнее платье. Все, что останется, это дополнить его аксессуарами и выбрать подходящую обувь.

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