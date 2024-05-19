'Фото дня': режиссер '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

Режиссер, получивший первый для Украины "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и певица Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona завоевала для нашей страны 3 место в финале Евровидения 2024, встретились в Каннах (Франция) во время проведения кинофестиваля, который проходит с 14 мая по 25 мая.

Это была первая встреча Чернова и Jerry Heil. Как пишет вокалистка в Instagram, в то время как раз будет проводиться украинское мероприятие – благотворительный вечер Ukraine Fashion Film Festival с целью сбора средств на поддержку детей. Ранее певица уже сообщала в своем блоге, что имеет важную миссию на Каннском кинофестивале.

"Счастлива была познакомиться с Мстиславом Черновым на украинском мероприятии на Каннском кинофестивале! Я всегда мечтала, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии. Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино", – написала Jerry Heil.

В частности, она рассказала, насколько сильно гордится деятельностью Мстислава Чернова и считает его труд неоценимым и важным для развития культуры.

"Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили Оскар – они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда! Уверена, что украинская культура объединит мир своей аутентикой, искренностью, глубиной! Возможно, это испытание, но и большое вознаграждение быть украинкой в такое время", – отметила артистка.

Уже впоследствии в Telegram вокалистка написала, насколько важно любое упоминание об Украине на мировом кинофестивале. Свое присутствие в Каннах она назвала частью огромной миссии, которая может дать приятные результаты в будущем.

"Невероятно благодарна ему [Мстиславу Чернову] и команде за то, что мир теперь знает больше. Канны – место, куда кто-то приезжает за контактами, кто-то – ради славы, кто-то – потому что работа. Кому из них дело до Украины? На самом деле всем. Если люди получают впечатление – они делятся им с другими. Это не просто вызов – это задача украинской культуры. Быть оригинальными и одновременно актуальными. Впечатлять и вдохновлять говорить об Украине", – заявила Jerry Heil.

В комментариях украинцы поддержали артистов и поблагодарили за вклад в культуру:

"Лучшая! Спасибо за все что делаешь".

"Фото дня: будущая обладательница Grammy и кинорежиссер-оскароносец".

"Дальше больше".

"Нет испытаний, которые бы не прошли наши украинцы. Вы невероятны".

Стоит отметить, что на Каннском кинофестивале продемонстрировали два украинских фильма. Их показы были закрыты. ГосКино Украина сообщало, что кинокритики просмотрели драму Анны Бурячковой "Назавжди-Назавжди" и иронический детектив Филиппа Сотниченко "Ля Палісіада".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская блогерша Татьяна Коряк возмутила украинцев своим путешествием на Каннский кинофестиваль. Она вместе с мужем отправилась туда частным самолетом и похвасталась дорогими подарками.

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