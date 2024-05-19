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"Фото дня": режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,3 т.
'Фото дня': режиссер '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

Режиссер, получивший первый для Украины "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и певица Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona завоевала для нашей страны 3 место в финале Евровидения 2024, встретились в Каннах (Франция) во время проведения кинофестиваля, который проходит с 14 мая по 25 мая.

Это была первая встреча Чернова и Jerry Heil. Как пишет вокалистка в Instagram, в то время как раз будет проводиться украинское мероприятие – благотворительный вечер Ukraine Fashion Film Festival с целью сбора средств на поддержку детей. Ранее певица уже сообщала в своем блоге, что имеет важную миссию на Каннском кинофестивале.

"Счастлива была познакомиться с Мстиславом Черновым на украинском мероприятии на Каннском кинофестивале! Я всегда мечтала, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии. Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино", – написала Jerry Heil.

"Фото дня": режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

В частности, она рассказала, насколько сильно гордится деятельностью Мстислава Чернова и считает его труд неоценимым и важным для развития культуры.

"Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили Оскар – они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда! Уверена, что украинская культура объединит мир своей аутентикой, искренностью, глубиной! Возможно, это испытание, но и большое вознаграждение быть украинкой в такое время", – отметила артистка.

Уже впоследствии в Telegram вокалистка написала, насколько важно любое упоминание об Украине на мировом кинофестивале. Свое присутствие в Каннах она назвала частью огромной миссии, которая может дать приятные результаты в будущем.

"Фото дня": режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

"Невероятно благодарна ему [Мстиславу Чернову] и команде за то, что мир теперь знает больше. Канны – место, куда кто-то приезжает за контактами, кто-то – ради славы, кто-то – потому что работа. Кому из них дело до Украины? На самом деле всем. Если люди получают впечатление – они делятся им с другими. Это не просто вызов – это задача украинской культуры. Быть оригинальными и одновременно актуальными. Впечатлять и вдохновлять говорить об Украине", – заявила Jerry Heil.

В комментариях украинцы поддержали артистов и поблагодарили за вклад в культуру:

  • "Лучшая! Спасибо за все что делаешь".
  • "Фото дня: будущая обладательница Grammy и кинорежиссер-оскароносец".
  • "Дальше больше".
  • "Нет испытаний, которые бы не прошли наши украинцы. Вы невероятны".
"Фото дня": режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и Jerry Heil встретились в Каннах во время кинофестиваля

Стоит отметить, что на Каннском кинофестивале продемонстрировали два украинских фильма. Их показы были закрыты. ГосКино Украина сообщало, что кинокритики просмотрели драму Анны Бурячковой "Назавжди-Назавжди" и иронический детектив Филиппа Сотниченко "Ля Палісіада".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская блогерша Татьяна Коряк возмутила украинцев своим путешествием на Каннский кинофестиваль. Она вместе с мужем отправилась туда частным самолетом и похвасталась дорогими подарками.

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