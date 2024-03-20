Забудьте о них: 5 моделей платьев, что безнадежно устарели

Есть бренды, которые нагло обманывают своих клиентов. Они игнорируют модные тенденции: шьют вещи, которые уже давно неактуальны, либо выставляют на полках магазинов товары пяти- или даже десятилетней давности. В результате покупатели носят чудаковатые фасоны, что визуально придают возраст и (или) искажают силуэт фигуры.

Предлагаем в материале OBOZ.UA узнать, какие модели платьев безнадежно устарели. Если они есть в вашем гардеробе, и жалко выбрасывать, то носите их только дома.

1. Атласные платья

Здесь речь идет об изделиях из атласа, что имеют силуэтный крой или цветочный принт. Они выдают безвкусицу своих владелиц! Взамен обратите внимание на шелковые платья-комбинации, модели с трапециевидным низом или прямые платья-рубашки. А какие узоры будут уместны? Polka dot (мелкий горох), тропический (пальмы, экзотические птицы и фрукты), градиент, принт "аура" или минималистичный пейзаж.

2. Платья с рукавами-крылышками (с оборкой)

Лет 10-20 назад считалось, что изделия (платья, рубашки, футболки и т.п.) с рукавами-крылышками придают своим обладательницам нежность и изящество. Теперь взгляд стилистов на этот фасон изменился: они убеждены, что подобный элемент уместен только на детской одежде, тогда как женщин визуально делает излишне инфантильными.

3. Кружевные платья

Какой вид кружева вы бы ни выбрали (венецианское, ирландское, фриволите, макраме, гладь и т.п.), оно уже неактуально. Платья в подобной фактуре "старят" женщин или выглядят слишком вульгарно. К счастью, есть отличная альтернатива – изделия в технике кроше (тонкое ажурное плетение крючком, что имеет рельефный орнамент (растительные или плавные геометрические мотивы)).

4. Силуэтные платья-свитеры

Это – отличный выбор для того, чтобы быстро согреться... дома. Почему? Ведь такие платья имеют устаревший фасон и визуально придают фигуре лишнего объема. Для прогулок, свиданий или посиделок в кафе/ресторанах лучше делайте ставку на изделия прямого или oversize кроя из плотной ткани.

5. Платья с баской

Да, мы знаем, что такой фасон прекрасно корректирует силуэт фигуры. Однако придется забыть о нем раз и навсегда. Платья со втачной баской выглядят "дешево" (даже если вы приобрели их в магазине люксовых изделий). Чем заменить? Моделями миди и мидакси в классической палитре, стилизованными кожаным ремнем "баской".

Ранее OBOZ.UA писал о пяти предметах гардероба, которые прибавляют возраст и делают образы "дешевыми".

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