Избегайте этих причесок летом: они добавляют возраста

Прическа способна как освежить внешность, так и добавить несколько лишних лет. Часто проблема заключается не в длине волос, а в устаревшей форме, чрезмерном объеме или неправильной укладке.

Летом 2026 года стилисты советуют делать ставку на легкость, естественность и мягкие линии. Даже небольшие изменения – обновленные слои, легкая челка или современное окрашивание – могут полностью изменить образ. Эксперты назвали пять причесок, которых лучше избегать, если вы хотите выглядеть моложе и современнее.

Густые кудри

Слишком тугие и идеально зафиксированные локоны постепенно выходят из моды. Такая прическа создает жесткую округлую форму без естественного движения, из-за чего образ выглядит устаревшим.

Стилисты рекомендуют заменить плотные кудри на легкие волны или мягкие многослойные локоны. Небрежная укладка с естественной текстурой делает внешность свежее и моложе.

Ровные волосы одной длины

Стрижки без слоев и текстуры часто выглядят слишком тяжелыми. Особенно это заметно на тонких волосах, когда прическа теряет объем и визуально "тянет" черты лица вниз.

Более современным решением станет удлиненный боб со слоями или мягкое обрамление у лица. Такие стрижки добавляют движения, легкости и делают волосы более живыми.

Однотонное окрашивание без оттенков

Сплошной темный или равномерный цвет может сделать волосы тусклыми и подчеркнуть возрастные изменения кожи. Отсутствие переходов и бликов лишает прическу глубины.

Зато стилисты советуют обратить внимание на многомерное окрашивание – балаяж, легкие блики или сочетание нескольких близких тонов. Это создает эффект более густых и здоровых волос.

Густая тяжелая челка

Плотная прямая челка способна визуально "утяжелять" верхнюю часть лица и делать взгляд менее открытым. Особенно это заметно в жаркий сезон, когда хочется легкости во внешности.

Гораздо актуальнее смотрятся челки-шторки или легкие профилированные пряди. Они смягчают черты лица и гармонично сочетаются с современными стрижками.

Короткие объемные прически

Чрезмерный объем с большим количеством лака давно ассоциируется со старомодными укладками. Такие волосы выглядят неестественно жесткими и теряют легкость.

Альтернативой станут короткие текстурные стрижки с естественным прикорневым объемом. Легкие слои и современные средства для укладки помогают создать непринужденный и стильный образ без эффекта "застывших" волос.

