Как сохранить прическу идеальной даже под кепкой: 3 совета

Чтобы прическа оставалась опрятной даже после нескольких часов под кепкой, волосы нужно правильно подготовить еще до того, как вы ее наденете. Самое важное – добавить объема у корней, не делать слишком тугие прически и использовать средства против пушистости и статического электричества.

Видео дня

Весной кепка становится одним из самых удобных аксессуаров: она защищает от солнца, добавляет образу непринужденности и хорошо сочетается с повседневной одеждой. Эксперты Myself объяснили, как сохранить прическу под кепкой.

Перед выходом можно использовать спрей, пудру или мусс для объема. Они добавляют волосам текстуры, делают их более послушными и помогают избежать эффекта плоских волос.

Спрей для объема лучше всего подходит для тонких волос. Его стоит нанести на корни перед сушкой феном и легко вмассировать пальцами.

Пудра для объема удобна тогда, когда волосы уже сухие, но им надо быстро придать стойкости у корней. Достаточно нанести немного средства на прикорневую зону и распределить пальцами.

Мусс для объема лучше наносить на влажные волосы после мытья. Если высушить его феном с помощью круглой щетки, эффект будет заметнее.

Под кепку лучше не прятать слишком тугие косы, хвосты или жестко зафиксированные укладки. Они могут оставить заломы, прижать длину и сделать волосы уставшими на вид.

Лучше выбирать мягкие и свободные варианты: распущенные волосы, легкие волны, низкий свободный хвост или небрежный пучок. Так волосы сохранят естественное движение, а после кепки прическу будет легче быстро поправить.

Из-за трения между волосами и тканью кепки пряди могут электризоваться, пушиться или торчать. Особенно это заметно на сухих, тонких или поврежденных волосах.

Чтобы избежать этого, можно нанести немного масла для волос, антистатический спрей или другое средство против пушистости. Главное – не переборщить, особенно у корней, чтобы волосы не выглядели жирными.

Если специального средства нет, поможет простой трюк: распылите немного лака для волос на щетку и осторожно проведите ею по прядям. Это пригладит волосы и уберет лишнюю пушистость без эффекта жесткой фиксации.

Даже если вы все сделали правильно, волосы после кепки иногда все равно нуждаются в быстром обновлении. В таком случае не стоит хаотично взъерошивать их руками – это лишь усилит пушистость.

Лучше аккуратно приподнять корни двумя пальцами, особенно на затылке. Еще один простой способ – изменить пробор: перенесите его на другую сторону или сделайте немного смещенным на несколько минут. Это быстро освежит укладку и добавит объема у корней.

Также можно ненадолго наклонить голову вперед, легко распушить прикорневую зону пальцами и снова выпрямиться. Такой прием помогает вернуть волосам легкость без дополнительных средств.

OBOZ.UA писал о топовых прическах и аксессуарах на летний сезон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.