Их будут носить все: 5 трендов в обуви на осень 2026

С наступлением холодов даже поклонники легких моделей вынуждены переходить на более уютную и защищающую от непогоды обувь. Дизайнеры в этом сезоне продемонстрировали два противоположных подхода, в которых сдержанный минимализм гармонично сосуществует с изысканной нарядностью.

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Модные события осени 2026 года доказывают, что практичные элементы гардероба могут выглядеть стильно, а вечерние материалы легко адаптируются к повседневным образам. Новая волна тенденций предлагает строить свой наряд, начиная именно с выбора акцентной пары обуви, отмечает издание Cosmopolitan.

Атласная обувь

Хотя атласные туфли трудно назвать традиционным выбором для сырой погоды, эстетика минималистичной сдержанности уступила место выразительной роскоши. Дизайнеры призывают не хранить нарядную обувь в шкафу только для особых случаев, а смело сочетать атласные туфли-лодочки с повседневными элементами – например, со свободными джинсами.

Функциональный стиль и комфорт

Мода на практичность возвращается, однако на этот раз она далека от строгого спортивного или туристического стиля. Переосмысленные ботинки для активного отдыха и походов сочетаются с короткими платьями или юбками, ставя во главу угла эстетику. Это идеальный выбор для тех, кто стремится выглядеть эффектно, не жертвуя защитой от капризов осенней погоды.

Высокие ботфорты

Обувь выше колена вновь покоряет мировые подиумы, возвращая популярные силуэты в современной интерпретации. Свободный, слегка расклешенный крой материала придает образу непринужденный шарм и элегантность. Длинные сапоги не только надежно защищают ноги от холода, но и сохраняют изящный и привлекательный вид.

Западный колорит и ковбойские акценты

Элементы кантри-стиля вновь оказались на пике моды, однако на этот раз их интегрируют в довольно неожиданные ансамбли. Дизайнеры отходят от чистого ковбойского образа, предлагая сочетать характерные сапоги с классическим или современным городским гардеробом для создания интересного контраста.

Джазовые туфли или ботинки

На смену популярным балеткам приходит ретро-альтернатива в виде так называемой джазовой обуви, сочетающей в себе черты классических моделей, дерби и спортивных туфель. Это направление выглядит более сдержанно и имеет легкий оттенок стиля преппи. Новый тренд быстро завоевал расположение модных брендов и обещает стать главным фаворитом сезона.

OBOZ.UA предлагает советы по обуви, которую стоит взять с собой в отпуск.

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