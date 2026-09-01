Какую обувь брать в отпуск: нужны всего 3 пары

Обувь занимает немало места в чемодане, поэтому, собираясь в отпуск, важно особенно тщательно продумать, какие именно пары вы возьмете с собой. Обувь не должна быть слишком тяжелой, она должна подходить ко всем запланированным выходам и при этом быть модной.

Видео дня

Хорошая новость: в большинстве случаев трех хорошо подобранных пар обуви вполне достаточно, чтобы подготовиться практически к любой ситуации в отпуске. Издание Myself назвало эти три пары.

Удобные кроссовки

Хорошая пара кроссовок – это самое главное в отпуске. В них вы весь день на ногах: бродите по городу, ходите по музеям, сидите в заведениях или поднимаетесь на смотровые площадки. Главное, чтобы они были действительно удобными, уже разношенными и подходили к большинству вещей. Самый простой выбор – нейтральные цвета, такие как белый, бежевый или черный, потому что их можно сочетать абсолютно со всем.

Легкие сандалии или босоножки

Отпуск в теплых краях предполагает наличие в багаже максимально легкой и открытой обуви. Именно для этого идеально подходят сандалии или слайды. Они почти не занимают места в чемодане и мгновенно делают любой образ более непринужденным.

Важно: они должны не только красиво выглядеть, но и быть по-настоящему удобными. Иначе после первой же длительной прогулки вас ждут болезненные мозоли.

Изысканная, но простая обувь на вечер

Вам не нужна в отпуске целая коллекция туфель на каблуках. Но одна пара обуви, которая может сразу сделать образ более изысканным, – это суперпрактично. Это могут быть плоские сандалии, лаконичные лоферы или муле. Лучше всего выбирать максимально легкие и универсальные варианты, чтобы вы надели их не один раз.

Ошибки с обувью, которые многие допускают в отпуске

Слишком много обуви в чемодане. Из-за логики "на все случаи жизни" в багаже быстро оказывается 5-6 пар. Но в итоге носятся только 2-3. Лучше взять меньше, но более универсальной обуви.

Из-за логики "на все случаи жизни" в багаже быстро оказывается 5-6 пар. Но в итоге носятся только 2-3. Лучше взять меньше, но более универсальной обуви. Надевать новую обувь сразу в отпуске. Звучит классно, но часто заканчивается провалом. Мозоли или натертая кожа на стопах гарантированы, а это может сильно испортить весь день.

Звучит классно, но часто заканчивается провалом. Мозоли или натертая кожа на стопах гарантированы, а это может сильно испортить весь день. Брать обувь только под один образ. Пара ради одного лука редко оправдывает себя. Гораздо практичнее брать то, что подходит к нескольким нарядам.

Пара ради одного лука редко оправдывает себя. Гораздо практичнее брать то, что подходит к нескольким нарядам. Упаковывать тяжелую обувь в чемодан. Ботинки или массивные кроссовки лучше надеть сразу на себя в дорогу. Это сэкономит вес багажа и освободит место для других вещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие кроссовки будут самыми модными этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.