Идеальный летний макияж для жирной кожи: секреты визажистки Ким Кардашьян

Если у вас жирная кожа, летом макияж может стать для вас проблемой. Из-за жаркой погоды кожа выделяет даже больше сала и лицо начинает блестеть, а продукты для мейкапа – течь и скатываться.

Однако визажистка Эш К. Холм, работавшая с такими звездами, как Ким Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Ариана Гранде и Меган Фокс, убеждает – управа найдется и на такую проблему. О своих лайфхаках она рассказала изданию E! Новости.

По словам Эш, в ваш привычный макияж нужно будет добавить лишь один небольшой штрих – нанести поверх пудры немного кремовых румян. Хорошо растушуйте их и покройте сверху тонким слоем рассыпчатой пудры для закрепления. Это поможет избежать жирного блеска и сделает макияж более стойким.

Так же можно поступить с кремовым хайлайтером. Но между этими двумя декоративными продуктами придется выбирать все зависит от образа, который вы хотите создать.

Почему не получится взять и то, и то? Из-за еще одного летнего правила визажистки. Летом она рекомендует тем, у кого жирная кожа, использовать как можно меньше продуктов для макияжа. Чем тоньше будет слой косметики, тем меньше вероятность, что с ней что-то произойдет.

Также Холм предлагает наносить пудру для закрепления на все участки лица, которые могут страдать в жару, если у вас жирная кожа. Но нужно выбирать продукт максимального мелкого помола, иначе вы можете получить эффект, обратный желаемому.

И напоследок, не забудьте о спрее для фиксации макияжа. Его Эш рекомендует наносить в два слоя. Нанесите его в первый раз и, пока он сохнет, пуховкой вотрите в спрей немного пудры для закрепления. А затем, после высыхания, повторите нанесение спрея. Но на этот раз уже просто подождите, пока он полностью высохнет.

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