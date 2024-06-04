Никогда так не делайте: пять ошибок с помадой, которые делают вас старше

Помада делает макияж завершенным – придает ему яркости и красок. Но ошибки в ее использовании могут привести к обратному и не только не улучшить ваш вид, но и придать вам визуально возраста.

Профессиональные визажисты говорят о пяти типичных ошибках, которые чаще всего допускают женщины, пользуясь помадой. OBOZ.UA рассказывает, как их исправить.

Нанесение помады на сухие шелушащиеся губы

Любые неровности кожи, возникающие из-за сухости и шелушения кожи губ, под слоем помады становятся только более заметными. Решить эту проблему помогает еженедельная полировка губ мягким скрабом на основе сахара или легкая чистка зубной щеткой. Заодно это улучшает местное кровообращение и делает ваши губы более гладкими и пухлыми.

Отказ от использования бальзама

Кроме отшелушивания нежной коже губ требуется также увлажнение. Бальзам помогает наполнить и разгладить кожу, сохранить ее мягкой и эластичной. Для интенсивного ухода нанесите бальзам с маслами на ночь, а перед самым нанесением помады воспользуйтесь легким средством для ухода. Обязательно удалите излишки, чтобы кожа не была скользкой и не приводила к размазыванию помады.

Не использование карандаша для губ

Чем старше мы становимся, тем важнее этот этап, ведь вокруг рта появляется и со временем углубляется сеточка мелких морщин, куда начинает затекать помада. Карандаш создает на коже физический барьер, через который продукт не может проникнуть в эти складки. Выбирайте подводку в тон кожи или подберите что-нибудь к цвету вашей помады, но не пропускайте этот этап.

Нанесение помады прямо из тюбика

С возрастом губы могут потерять четкость контура, а использование кисточки для помады позволяет наносить ее максимально точно. Начните с того, что кисточкой очертите край губ, четко прорисуйте арку Купидона, а затем смело закрашивайте этот контур.

Использование неправильного оттенка

Мы думаем, что следует носить цвета помады, которые нам нравятся, и в целом это так. Но все же важно координировать выбор оттенка с тоном вашей кожи – холодным или теплым. Определите его, взглянув на запястья. Если вены на них имеют зеленоватый цвет, значит ваш цветотип теплый, если сине-фиолетовый – холодный. Более теплая кожа сочетается с красными коралловыми цветами и персиковым подтоном нюдовых помад. Холодной подойдет красная помада с оттенком синего и розовый нюд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как научиться делать стрелки на нависших веках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.