Идеально подходит для осени: какой цвет волос стал настоящим хитом

Осенью тыквенные мотивы появляются повсюду – в сезонных блюдах, напитках с пряностями и даже в бьюти-трендах. В этом году особую популярность приобрел оттенок волос Pumpkin Spice Hair, вдохновленный теплыми цветами спелой тыквы и осенней листвы.

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Это сочетание насыщенных медных, рыжих и красноватых оттенков, которое хорошо подходит к осеннему времени года и позволяет сделать цвет волос теплее и выразительнее. Об актуальном тренде рассказало издание Myself.

Pumpkin Spice Hair – трендовый цвет осени

С наступлением прохладного времени года многим хочется сменить прическу или попробовать новый оттенок волос. Pumpkin Spice Hair как раз создан для таких экспериментов.

Четкого единого цвета у этого тренда нет. Его основой могут служить различные оттенки меди и рыжего – от светлых золотистых до насыщенных красно-медных. Главное, чтобы цвет оставался тёплым и напоминал характерную осеннюю палитру.

Благодаря этому окрашивание можно адаптировать к внешности и исходному цвету волос.

Кому подходит Pumpkin Spice Hair

Одно из главных преимуществ этого тренда – большое количество вариаций. Оттенок можно сделать светлее, темнее или насыщеннее в зависимости от тона кожи, цвета глаз и личных предпочтений.

Длина волос также не имеет значения. Pumpkin Spice Hair можно сделать и на короткой стрижке, и на волосах средней длины, и на длинных прядях.

При этом стоит учитывать исходный цвет волос. На светлой основе медные и рыжие пигменты обычно проявляются ярче, тогда как на темных волосах результат может быть более сдержанным и глубоким.

Если сложно самостоятельно подобрать оттенок, лучше проконсультироваться с колористом. Мастер поможет определить тон, который подойдет именно вам, и при необходимости подготовит волосы к окрашиванию.

Pumpkin Spice Hair хорошо подходит тем, кто осенью хочет освежить образ, но не готов к слишком радикальной смене цвета. Теплая медно-рыжая палитра придает волосам насыщенность и прекрасно сочетается с традиционными осенними оттенками в одежде и макияже.

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