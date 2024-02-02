Идеальная пара: какую обувь носить с широкими брюками в 2024 году

Широкие штаны – must have последних лет. Итак, если хотите быть в тренде, пополните свой гардероб моделью, которая импонирует больше всего. Это могут быть карго, палаццо, гаучо, кюлоты или джоггеры. Выбор фактур тоже неограничен: деним, кожа/экокожа, хлопок, лен, шелк, букле, шерсть... Верх подойдет любой: от корсетов до oversize-свитеров.

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А как насчет обуви? Здесь уже сложнее. Следует подбирать изделия, которые визуально вытянут силуэт. Чтобы не прогадать – ознакомьтесь с гайдом в материале OBOZ.UA.

1. Квадратный мыс

Расслабленный силуэт брюк и обувь с квадратным носком – одно из самых удачных сочетаний в 2024-м году. Ведь обе составляющие сейчас возглавляют тренды. Выбирайте сапоги на невысоких, но устойчивых каблуках – и отправляйтесь покорять мир.

2. Казаки

Характерные признаки такой обуви – острый носок, скошенные каблуки и голенища до середины икроножных. Казаки могут быть как классическими (без принтов и декора), так и с вышивкой, узорами и кисточками. Наиболее актуальны в этом году – кожаные и замшевые в молочном, мокко, шоколадном и карамельном цвете.

3. Ботильоны

Это – база, которая станет отличным (и даже грамотным) выбором для образов с oversize-брюками. Во-первых, такая обувь делает обладательницу "выше". Во-вторых, она помогает составлять разные по настроению аутфиты: с пиджаком свободного кроя – для офиса; с лонгсливом – для прогулки; с фантазийной блузой – на свидание.

4. Челси

Мы не преувеличим, если назовем челси "нестареющей классикой". Думаете, они появились на полках магазинов лет 7-10 назад? Вовсе нет. История этих ботинок насчитывает почти 200 лет. Их создал Дж. Спаркс-Гол, личный сапожник королевы Виктории, в середине XIX века. Сегодня челси до сих пор актуальны! Особенно в сером, молочном и ярко-рыжем цвете. Стилизуйте ими свои луки с палаццо или джогерами.

5. Грубые ботинки и лоферы

Для более строгих/сдержанных образов смело обувайте ботинки на грубой подошве. А вот для расслабленных и нежных – лоферы на невысоких каблуках. Советуем делать ставку на модели в тон брюк, если хотите визуально сделать ноги длиннее.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие модные ансамбли со штанами стоит попробовать зимой и весной 2024-го года.

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