Хороша на всех типах волос: названа трендовая летняя стрижка

Лето - идеальное время для обновления имиджа, и особенно актуальными становятся стильные и удобные стрижки. В 2025 году настоящим хитом сезона стал драпированный боб - универсальный вариант, который подходит женщинам с любым типом волос.

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Эта стрижка сочетает в себе легкость, объем и естественность, что делает ее идеальным выбором для жаркой поры. Она удачно подчеркивает черты лица, добавляет образу современности и не требует сложного ухода.

Стилисты отмечают, что драпированный боб легко адаптируется под индивидуальный стиль и форму лица. Подробнее об этой модной прическе - читайте далее.

Стрижка боб с драпировкой сочетает элегантность боба с неприхотливостью в укладке - это драпированный боб. Эта стрижка более мягкая, легкая и позволяет подчеркнуть естественную текстуру волос, что делает ее идеальным выбором для тех, кто стремится к стильному образу без лишних усилий.

Драпированный боб - это, по сути, решение, которое обеспечивает минимальный уход за волосами, позволяя избежать сложных укладок. Его главная идея - подчеркнуть естественную текстуру волос, добавляя им движения и формы с помощью мягко разделенных слоев и нежно уложенной челки-шторки.

Стилист Люк Хершесон, который стоит за этой модной стрижкой, в том числе и для Киры Найтли, отмечает: "Мне нравится в этом образе то, что он не слишком напряженный - он ощущается абсолютно легким, но в то же время изысканным". Челка в этом стиле не является тяжелой или резкой, а мягко обрамляет скулы, элегантно открывая лицо. Этот стиль вдохновлен французской элегантностью, но выглядит более непринужденно и слегка отросшим, что делает его современным и удобным.

Одним из главных преимуществ драпированного боба является его универсальность. Он подходит для всех типов и текстур волос, что значительно упрощает укладку. По словам Хершесона, для густых волос можно добавить несколько невидимых слоев, чтобы уменьшить объем, тогда как для тонких волос целью является сохранение мягкости без чрезмерной редкости, чтобы стрижка держала красивую форму. Важно быть откровенным со своим стилистом относительно общего вида и ощущения ваших волос, чтобы он мог максимально персонализировать стрижку, учитывая все особенности.

Привлекательность драпированного боба заключается именно в его неприхотливости в уходе. В отличие от многих более коротких, более резких бобов, которые требуют постоянного внимания и усердной укладки, драпированный боб создан для того, чтобы выглядеть расслабленно и естественно. Хотя он не требует сложных манипуляций, Хершесон все же советует посещать салон каждые шесть-восемь недель для корректировки, особенно для поддержания формы челки.

Советы по домашней укладке

Если у вас естественные волны или кудри, для укладки драпированного боба может понадобиться лишь немного крема для сухих волос. Даже если ваши волосы не имеют ярко выраженной естественной текстуры, эта стрижка все равно отлично подойдет. Хершесон предлагает добавить несколько свободных волн с помощью плойки, не перегружая процесс укладки: "Просто скрутите и промокните случайными участками". Затем освежите образ с помощью текстурирующего спрея или пенки для укладки. Цель - создать эффект "только что из постели, но в хорошем смысле", подчеркивая легкость и непринужденность летнего образа.

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