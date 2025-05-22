Если хочется радикальных изменений: 5 лучших вариантов стрижки пикси

Короткие стрижки снова на пике популярности, и среди них уверенно занимает лидерские позиции стрижка пикси. Особенно она будет актуальна летом. Эксперты по стилю прогнозируют, что после господства стрижки боб 2025 год станет "годом пикси".

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Независимо от того, хотите ли вы постепенно перейти от боба к более короткой стрижке или желаете радикальных изменений, следующая информация поможет вам найти идеальный вариант пикси.

Стрижка пикси - это не единый образ, а целое разнообразие вариантов, позволяющих подчеркнуть индивидуальность и стиль. От классических форм до более дерзких и текстурированных - каждый найдет что-то для себя.

Четкая пикси

Этот вариант стрижки описывается как "скульптурный, определенный и вневременной". Эта прическа оказала мощное влияние на индустрию красоты, и ее влияние ощущается до сих пор.

Округленная пикси

Является отличным переходным вариантом к короткой стрижке. Она характеризуется большей длиной на макушке и по бокам, создавая мягкий и округлый силуэт в отличие от более квадратной формы. Этот стиль становится все более популярным в салонах, поскольку он идеально подходит для тех, кто считает квадратные формы слишком агрессивными. Эта стрижка легкая в отращивании и требует минимального ухода.

Тупая пикси

Тупая пикси отличается более драматичной формой, обрамляющей лицо. Она часто сочетается с тяжелой челкой. Чтобы сохранить мягкость формы, но при этом обеспечить фиксацию, нужно укладывать эту стрижку с помощью фена и лака для волос. Затем - высушивать волосы плоской щеткой, а затем фиксировать их крепким лаком.

Рваная пикси

Это стиль, где челка и боковые пряди подстрижены таким образом, чтобы создавать углы на лбу, вокруг ушей и даже на затылке. Стилисты называют этот стиль "пикси, вдохновленная панком", подчеркивая, что это "впечатляющий выбор, который подчеркнет ваш стиль и креативность".

Текстурированная пикси

Подобно округлой пикси, текстурированная пикси придает много формы и движения вокруг лица. Однако в отличие от округлой, текстурированная пикси имеет более короткие волосы по бокам, но добавленные слои на макушке создают дополнительный объем. Для укладки текстурированной пикси рекомендуется нанести спрей для увеличения объема на влажные волосы и дать им высохнуть естественным путем. Эта прическа не только красивая и вневременная, но и чрезвычайно удобная, позволяя просто вымыть волосы и выйти из дома.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие стрижки выбрать на лето - они не требуют особого ухода и сложной укладки.

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