Уродливые на первый взгляд: цвета маникюра, которые на самом деле выглядят роскошно

Красота – не всегда об эстетической правильности или идеальной симметрии. Иногда то, что на первый взгляд кажется неформатным или даже отталкивающим, может стать настоящей жемчужиной образа. Именно так работает мода на небрежные smoky eyes, сочетание платья-комбинации с армейскими ботинками или намеренно небрежный стиль волос.

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То же касается и нейл-арта: цвета, которые кажутся "уродливыми", часто становятся изюминкой стиля, стоит лишь позволить себе эксперимент. Детали рассказали эксперты RealSimple.

Горчично-желтый

Этот оттенок кажется тусклым, будто выцветшим из прошлого десятилетия, однако именно в этом его ретро-шарм.

"Горчично-желтый имеет глубину, которая подходит к теплым тонам кожи, добавляя ногтям характера и индивидуальности", – рассказала Лили Нгуен, мастер маникюра, основательница Labo Beauté. Особенно хорошо он смотрится в сочетании с осенними или натуральными тканями.

Кремово-коричневый

Когда Pantone объявил мокка-мусс цветом 2025 года, это удивило многих. Но стоило попробовать – и скепсис исчез.

"Кремовый оттенок с шоколадным подтоном – настоящий универсал, который подходит к любой форме ногтей", – говорит Эвелин Лим, мастер студии Paintbox by MiniLuxe. Попробуйте матовое покрытие или форму "стилет" – и получите утонченный, современный образ.

Сланцево-серый

Этот оттенок как будто лишен цвета, но именно поэтому он такой шикарный. Он создает минималистичный эффект и одновременно привлекает взгляды, будто изящная тишина среди шума. Попробуйте его в глянцевом или матовом исполнении – оба варианта удачные.

Кабачковый

На слух – что-то не слишком привлекательное, но этот приглушенный, почти болотный зеленый выглядит невероятно стильно. "Он отлично работает с базовой одеждой и придает образу эффектный гранж", – отмечает Нгуен. Идеальный вариант для тех, кто не боится быть вне стандартов.

Серый (грейж)

Сочетание серого и бежевого – это баланс между теплом и прохладой. Этот оттенок на ногтях выглядит сдержанно, элегантно, и в то же время слегка небрежно, что делает его прекрасным выбором для casual-образов с французским акцентом.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что такое теория красного маникюра и как она работает.

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