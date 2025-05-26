Хит среди знаменитостей: назван идеальный цвет волос для лета

С приходом лета многие стремятся обновить свой образ, и смена цвета волос часто становится первым шагом к этому. Если вы ищете стильное и элегантное решение для нового сезона, обратите внимание на оттенок, который уже покоряет сердца знаменитостей.

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Этот роскошный цвет волос незаметно появляется на многих звездах, обещая стать настоящим хитом лета 2025 года. Его уникальная комбинация холодных и приглушенных тонов создает изысканный вид, отличающийся от традиционных блондированных оттенков, отмечают модные эксперты из Who What Wear.

Мокка блонд: новый тренд летнего сезона

Мокка блонд - роскошный летний цвет волос, который быстро набирает популярность среди знаменитостей. Этот оттенок, названный в честь любимого многими кофейного напитка, гармонично сочетает в себе плавность холодного каштанового цвета с приглушенными светлыми тонами.

"Этот монохромный и приглушенный нейтральный блонд очень отличается от насыщенных карамельных брондов, которые мы видели в прошлом году", — отмечает Том Смит, стилист и прогнозист трендов в прическах. Он также добавляет, что на этот цвет явно повлиял мокка-мусс, цвет года по версии Pantone.

Нейтральные, холодные кофейные тона идеально сочетаются с волосами, придавая им особый, но не слишком естественный вид.

Как достичь оттенка мокка блонд

Получить цвет волос мокка блонд можно несколькими способами, в зависимости от вашего текущего базового оттенка. Хотя этого цвета может быть сложнее достичь на очень темных натуральных волосах, это вполне реально.

Для получения мокка блонд, особенно на темных основах, понадобится предварительное обесцвечивание. Важно знать, что волосы довольно быстро высвобождают эти нейтральные, грибовидные тона. Поэтому для сохранения нейтрального и чистого результата и избежания традиционного карамельного оттенка рекомендуется использовать синий или фиолетовый шампунь. Предварительное осветление и последующее тонирование волос вместе с регулярным использованием синего или фиолетового шампуня и салонных тоников дадут наилучшие и наиболее предсказуемые результаты.

Замечательная особенность мокка блонд заключается в его универсальности. Этот цвет прекрасно подходит как для окрашивания всех волос, создавая целостный и элегантный образ, так и может служить отличной основой для добавления светлых прядей.

Он идеально смотрится как фон для светлого мелирования или техники балаяж, позволяя создавать более объемные и динамичные прически. Эта гибкость делает мокка блонд привлекательным выбором для тех, кто желает экспериментировать с оттенками, сохраняя при этом изысканность и соответствие последним модным тенденциям.

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