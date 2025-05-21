Подчеркнут выгодные углы: лучшие стрижки для квадратной формы лица

Форма лица – ключевой ориентир при выборе удачной стрижки. Для обладательниц квадратной формы с выразительными скулами, четко очерченной линией челюсти и гармоничной симметрией важно выбрать прическу, которая мягко уравновесит черты или наоборот, эффектно их подчеркнет.

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Для квадратного лица лучше всего подходят закругленные силуэты, многослойные стрижки, U-образные линии, челка-шторка и мягко обработанные кончики. Эксперты привели примеры удачных причесок.

"Форма лица определяет, как нам следует работать с длиной и углами, чтобы создать симметрию и эстетический баланс", – пояснил стилист Дионисиу.

А вот стилист Линдси Виктория предупреждает: "Если линии стрижки не соответствуют естественной структуре лица, это может лишь подчеркнуть угловатость и сделать черты более жесткими". Она советует избегать прямых срезов на уровне челюсти и слишком четких бобов, которые усиливают ощущение "квадратности".

Однако не все избегают углов. "Если цель – создать смелый и выразительный образ, стрижка с четкими линиями и геометрическими формами может стать точным стилистическим заявлением", – добавляет Дионисиу.

Бой-боб (Boy Bob)

Это короткая, прямая стрижка до подбородка или чуть выше, часто с легкой текстурой. Закругленная форма и мягкие линии компенсируют жесткость квадратной челюсти. Визуально она уменьшает массивность нижней части лица и придает образу легкости.

Совет: Стоит избегать тупых срезов – лучше выбрать текстурированные кончики или легкую асимметрию.

Бохо-лоб (Boho Lob)

Длинный боб в стиле бохо с легкой волнистостью, небрежной текстурой и челкой-шторкой набирает популярность. Челка в форме шторки смягчает лоб и скулы, а растрепанные кончики добавляют движения и уравновешивают симметрию лица. Волосы должны быть чуть ниже ключиц – эта длина идеальна для квадратных форм.

Облачные кудри (Cloud Curls)

Это стрижка для вьющихся волос с округлой формой, где локоны образуют своеобразный "ореол" вокруг лица. Закругленные формы всегда смягчают углы. Объем на макушке и вокруг скул создает впечатление более овального лица и балансирует сильные черты.

Совет: Избегайте слишком плотного среза по линии подбородка – лучше всего, когда локоны свободно падают чуть ниже.

Butterfly Cut

Стрижка с длинными слоями и челкой-шторкой, которая создает эффект "крыльев", расходящихся от лица. Линии, которые начинаются ниже подбородка, не пересекают линию челюсти, а наоборот – отводят акцент от нее. Челка помогает мягко оформить лоб.

Совет: Этот стиль особенно эффектно смотрится на густых или длинных волосах.

Глубокий боковой пробор

Пробор должен быть смещен далеко от центральной оси, иногда почти до виска. Асимметрия пробора "разбивает" симметричность квадратного лица, визуально удлиняя его. Также он позволяет волосам прикрывать часть челюстной линии.

Совет: Особенно эффектно смотрится в комбинации с легкими кудрями.

Итальянский боб

Это элегантный боб до подбородка или чуть ниже, часто с легкой текстурой и естественной укладкой. Несмотря на классическую длину, слегка растрепанные кончики и боковой пробор делают линии более мягкими. Такая стрижка не добавляет лишнего акцента на челюсть, а выглядит изящно.

Совет: Не делайте прямой пробор – мягкая асимметрия лучше работает с этой формой лица.

Объемная сушка феном ('90s Blowout)

Это укладка с большим объемом и завитыми внутрь кончиками. Длинные, объемные волосы отвлекают внимание от нижней части лица. А изогнутые слои создают "рамку", которая компенсирует прямолинейность скул.

Совет: Этот стиль лучше всего подходит для волос средней длины.

Челка в форме шторки (Curtain Bangs)

Разделенная посередине челка, которая спадом обрамляет лицо идеально смягчает зону лба, добавляя глубины и деликатности. В сочетании со слоями создает элегантную форму, сглаживающую углы.

Совет: Не следует обрезать челку слишком коротко, лучше всего, когда она достигает уровня скул или чуть ниже.

Текстурированный боб

Это вариант классического боба с мягко обработанными кончиками (бритвой или филировкой). Смягченные края предотвращают визуальный "срез" лица по горизонтали. Это дает естественный, "живой" вид, без акцента на жестких линиях.

Совет: Волнистые или текстурированные волосы – идеальная основа для этого стиля.

Curved Lob

Такая стрижка буквально "обволакивает" лицо, подчеркивая его форму, но мягко. Она хорошо структурирует нижнюю часть лица, не добавляя лишнего объема.

Совет: Стиль будет особенно эффектным на гладких волосах или с легкой внутренней завивкой концов.

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