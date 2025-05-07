Хит лета: как одним аксессуаром сделать майки и футболки стильными

Наша повседневная жизнь перегружена разными задачами и решениями, поэтому часто мы упрощаем себе работу, сводя некоторые будничные задачи к рутинным и схематическим. Одной из первых жертвой такого подхода становится наша одежда.

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Что может быть проще, чем скомбинировать майку или футболку с каким-нибудь базовым низом (джинсы, брюки, юбка) и пойти по своим делам? Но такое сочетание будет выглядеть не слишком интересно. Впрочем, издание Who What Wear назвало один простой, не очень дорогой и довольно маленький по габаритам аксессуар, который может изменить буквально все. И это шелковый платок. Впрочем, материал может быть и другим. Главное – правильный способ его носить. В этом сезоне стилисты советуют связывать платок не на шею, не на голову и не на плечи, а на бедра. И вот несколько интересных стилистических лайфхаков.

Принтованный платок

Если вы предпочитаете однотонную одежду, вам стоит обратить внимание на платки с принтами. Их проще ввести в монохромный или лишенный принтов гардероб. А чтобы наличие рисунка не было у вас постоянно перед глазами, завяжите такой платок на бедрах.

Платок в цвет обуви

Таким образом вы легко соберете образ воедино. Особенно если обувь, которую вы выбрали на текущий день, по цвету отличается от одежды.

Полосатый платок

Хотите поиграть с объемами? Выбирайте полосатый платок. Это легкий способ визуально придать узким бедрам соблазнительный изгиб. Если же вы развернете платок так, что полоски будут идти вертикально, это наоборот сузит эту часть.

Длинный шарф

Хотите сделать из платка не просто небольшой акцент, а активную часть образа? Повяжите не квадратный аксессуар, а удлиненный шарф. Его концы создадут интересный объем на бедрах и будут красиво двигаться при ходьбе.

Визуальная диагональ

Если ваш гардероб состоит исключительно из вертикальных линий, это хорошо работает на создание визуально стройного образа, но глазу в таком случае не за что зацепиться. Сложите платок по диагонали и повяжите его так, чтобы длинный конец падал на одно бедро. Этим вы создадите интересный графический акцент и не нарушите стройность лука.

Платок с текстурой

Шарфы также являются неожиданным способом добавить текстуру в вашу одежду. Независимо от того, выберете вы шелковый шарф, платок с кружевом или шарф с вышитыми деталями, аксессуар добавит вашему ансамблю интересную изюминку.

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