Без дыр и потертостей: какие джинсы будут модными летом

Будем честными, вряд ли что-нибудь убедит нас когда-то отказаться от джинсов в своем гардеробе. Вещи из денима это одновременно красиво, удобно и практично. Но как сделать их еще и ультрамодными?

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Этим поинтересовались редакторы издания Who What Wear. Они изучили свежие тренды и вывели десятку правил идеальных джинсов лета 2025 года. Следуйте им и ваш образ будет самым модным в будущем сезоне.

Правило 1: чем темнее, тем лучше

От насыщенного индиго до классических более темных оттенков — однотонный деним доминирует в самых шикарных образах этим летом. Найдите самые темные джинсы и положите их в свой шкаф. Вы точно не пожалеете о своем выборе, ведь темные цвета дают больше пространства для комбинирования с другими вещами. Но проследите, чтобы на ваших джинсах не было потертостей или дыр. Теперь в моде классика.

Правило 2: снизу – свободно, сверху – по фигуре

Сочетайте актуальные мешковатые джинсы с обтягивающими майками и топами. Такое сочетание создает простые, но при этом крутые луки.

Правило 3: длинные джинсовые шорты снова в игре

Для жарких дней выбирайте не укороченные джинсы, а удлиненные джинсовые шорты. Это очень удобная одежда. Вы точно оцените ее этим летом.

Правило 4: скажите "да" сочетанию денима с денимом

О комбинации джинсов с джинсовой рубашкой иногда иронически говорят, что это "канадский смокинг". Но только не в этом сезоне. Сейчас такие комбинации в фаворе. Главный нюанс – весь деним должен быть одинакового цвета.

Правило 5: выбирайте модные топы

Джинсы с футболкой – абсолютно беспроигрышная комбинация. А от этого очень скучная. Сочетайте джинсы с модными блузками, рубашками и шикарными топами, это сейчас гораздо более актуально.

Правило 6: если сомневаетесь, добавьте ремень

Современные джинсы хорошо сидят на фигуре сами по себе. Но дополнение в виде простого кожаного ремня мгновенно придаст им изысканности. Это самый простой способ сделать повседневную одежду из денима завершенной.

Правило 7: клеш больше не старомодный

Да, расклешенные джинсы официально вернулись в моду и этим нужно пользоваться. Модели с расширенными вниз штанинами комплиментарны для любого типа фигуры.

Правило 8: подворачивайте

Купили длинные джинсы? Прекрасно! Носить их подвернутыми сейчас очень модно. Просто сделайте красивый аккуратный подворот и вперед покорять город. Подверните джинсы, когда носите их с балетками, и оставьте этот отворот, даже когда переходите на каблуки.

Правило 9: носите больше топов без бретелек с джинсами

Сделайте образ поистине необычным с помощью топа-трубы, хорошо держащегося на фигуре даже без бретелей. Открытые плечи – это всегда женственно и сексуально. А в сочетании с джинсами еще и дерзко.

Правило 10: совмещайте мешковатые джинсы с большой сумкой

Кто-то скажет, что это слишком много объема. Но только не в этом сезоне. Крутые сумки большого размера сейчас нужно носить с мешковатыми джинсами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, с какой обувью носить джинсы этим летом. Спойлер: о высоком каблуке можно спокойно забыть.

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