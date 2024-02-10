Готический маникюр в День Валентина: 10 нетрадиционных идей для тех, кто не празднует 14 февраля

Не каждому по нраву День святого Валентина, когда влюбленные пары обмениваются подарками, а соцсети "захватывают" романтические кадры. Некоторые красавицы, которые переживают болезненный разрыв или просто не имеют партнеров, могут игнорировать 14 февраля и все его конфетно-букетные атрибуты, такие как маникюр.

Однако существуют дизайны на тематику любви с мрачной, темной и готической атмосферой, транслирующей сознательный отказ от празднования Дня всех влюбленных. О таких нетрадиционных идеях рассказали редакторы Byrdie.

Сердца

Не обязательно избегать изображения сердец, если нет желания или возможности праздновать 14 февраля. Их можно обыграть в темной, декадансной тематике. К примеру, подобрать черные, фиолетовые или бордовые оттенки.

Продемонстрировать, что сердце свободно, можно и оставив его без покрытия.

Градиент или сочетание темных цветов

Красный и розовый цвета не всегда должны ассоциироваться с любовью, но если в феврале это воспринимается именно так, а желание сделать романтический дизайн возникло, этот лак можно сочетать с черным цветом.

Цветы

Изображение роз и других цветов выглядит очень по-весеннему и легко, что, кажется, не подходит под готический стиль. Однако не стоит судить, не взглянув на дизайны с минималистическими рисунками.

Нетрадиционный френч

В заключение редакторы подготовили два варианта французского маникюра, который выглядит брутально и не будет напоминать о романтике. Сделать такие дизайны можно с любым цветом, но смело будут выглядеть красные оттенки.

Ранее OBOZ.UA писал о 14 красивых дизайнах ногтей в День святого Валентина. Вместо скучных цветов, можно поэкспериментировать с разными стилями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!