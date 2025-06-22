Глаза русалки, поцелуи солнца и неон: лучшие идеи для макияжа на лето 2025 года

Когда еще экспериментировать с макияжем, как не летом? Ведь именно лето является сезоном, когда наша кожа выглядит лучше всего, а яркие краски всегда уместны.

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Если вы готовы к экспериментам, эксперты издания Byrdie уже собрали для вас восьмерку трендов, которые стоит испытать на себе в этом сезоне. Пастельные цвета, необычные акценты и блеск – вы точно найдете что-то, чтобы создать себе легкое летнее настроение. Ведь именно летняя красота является проявлением свободы, а не совершенства.

Глаза русалки

Тренд на блестящие искрящиеся тени с влажным эффектом все еще с нами. Воплощайте мифических, магических русалок с радужными оттенками теней, которые будут ловить свет на ваших веках в течение всего дня. Начните с того, что нанесите цветной или акцентный карандаш на линию роста век и растушуйте его, а затем воспользуйтесь шиммерными тенями. Текстура может быть любая: сухая, жидкая или гелевая. Главное – выбрать красивый цвет и не бояться сиять.

Шиммер на глазах и губах

Любите блеск? Отлично! Тогда это ваш сезон. Сочетайте блестящие тени, как в предыдущем пункте с блестящим бальзамом для губ. Или воспользуйтесь шиммерными продуктам одинакового цвета.

Пастельные оттенки неоновых цветов

Неоновые цвета могут показаться слишком смелыми, особенно если вы всю жизнь носили в основном нюдовый макияж. Поэтому обратите внимание на пастельные, более размытые оттенки таких цветов – они как раз в тренде. Их можно использовать как акцент в виде подводки для глаз, а можно наносить на все веко. Смелые могут комбинировать сразу несколько цветов – так будет даже моднее.

Ледяные тени

Летом порой так жарко, что прохладу дает даже простое созерцание холодных ледяных цветов. Поэтому смело дополняйте свою палетку теней синими, голубыми и фиолетовыми красками. Ключ в том, чтобы придать своим векам нужный оттенок и хорошо растушевать его, чтобы не перегрузить макияж цветом. И избегайте резких краев, растягивайте цвет, чтобы он постепенно исчезал у вас на коже.

Румяна и еще больше румян

Розовые, коралловые, персиковые – неважно, какого цвета вы выберете румяна в этом сезоне. Главное, чтобы они были и их было много. Наносите их не только на щеки и скулы. Подчеркивайте ими виски, подбородок и кончик носа и даже используйте вместо теней. Формулу выбирайте себе по душе – пудру, жидкость или крем.

Выразительный бронзер

Даже если вы используете SPF с самым высоким индексом из возможных, это не значит, что вы не можете получить загорелый вид. Подберите себе тональный крем на один тон темнее вашего естественного цвета лица и непременно воспользуйтесь бронзером, а также консилером для высветления отдельных зон. Макияж, поцелованный солнцем, готов.

Мягкий контуринг

Времена жесткого контуринга остались в прошлом. Сейчас в тренде более плавные переходы между оттенками и максимально натуральные изысканные образы. Воспользуйтесь двумя оттенками тонального крема: один пусть будет точно воспроизводить цвет вашей кожи, а второй будет на два тона темнее и с холодным подтоном. Сначала нанесите "свой" оттенок на лицо, а затем распределите более темный крем вдоль внешних третей лица – от лба до линии челюсти. Напоследок все тщательно растушуйте, чтобы не оставалось заметных переходов.

Кокетливые ресницы

Для выразительного летнего макияжа визажисты советуют приобрести несколько упаковок накладных ресниц. Лучше выбирать отдельные пучки и вставки – они обеспечивают более естественный вид. Накрасьте их любимой тушью и наслаждайтесь тем, каким выразительным стал ваш взгляд.

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